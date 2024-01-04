Нарушают свободу человека: политолог назвал два пункта, которые нужно убрать из нового закона о мобилизации

Новый законопроект вызвал бурную реакцию общества

Некоторые пункты законопроекта об изменениях в порядке мобилизации несут стратегические риски для государства. Эти положения следует убрать из документа.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил политический эксперт Денис Гороховский. По его мнению, из этого законопроекта должны убрать абсолютно абсурдные вещи, нарушающие базовые права и свободы человека.

"Так, например, норма о блокировании счетов за уклонение от мобилизации может повлечь за собой массовое снятие депозитов. А это – удар по банковской системе страны", – отметил эксперт.

Гороховский также подчеркнул, что предложенное повышение необходимой для брони ставки для преподавателей вузов с 0,75 до 1 может привести к тому, что в стране просто не останется преподавателей отдельных специальностей. В то же время он отметил, что таких норм в законопроекте можно найти дюжину.

По словам Гороховского, новый закон о мобилизации должен быть буквально новым общественным договором, предусматривающим и кнут, и пряник. Иначе, по мнению эксперта, страна рискует получить большую проблему из-за перехода сотен тысяч граждан в "тень".

Детальнее о ситуации вокруг мобилизационного законопроекта читайте в материале "Телеграфа": "Усиление мобилизации в Украине: что стоит за политическими танцами вокруг законопроекта".

Напомним, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук из "Слуги народа" сообщила, что законопроект о мобилизации не будет выноситься на голосование Верховной Раде в оригинальном виде.