Залужный и Умеров готовы смягчить законопроект по мобилизации: нардеп сообщил детали

Скандальные положения могут убрать

В четверг, 4 января 2024 года, Комитет Верховной Рады по национальной безопасности начал рассматривать законопроект о мобилизации. На заседании присутствовали министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Они подтвердили, что готовы доработать этот законопроект и убрать из него антиконституционные положения. Об этом народный депутат Алексей Гончаренко написал в Телеграм-канале.

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"Они подчеркнули, что усиление мобилизации ― это объективная составляющая войны. Не будет усиления ― некому будет защищать государство. В то же время, они готовы дорабатывать законопроект и вносить изменения, в том числе убирать антиконституционные положения", ― написал Гончаренко.

Нардеп отметил, что в Комитете с национальной безопасности будут подробно рассматривать этот законопроект на протяжении трех дней. Альтернативные проекты можно подать до 8 января 2024 года.

Далее Комитет должен определить, что именно он порекомендует Верховной Раде. Он может посоветовать отклонить все предложенные проекты или принять один из них. Возможен также вариант создать новый комитетский законопроект и предложить нардепам проголосовать за него в первом чтении.

Напомним, что резонансный законопроект об ужесточении мобилизации был внесен в Верховную Раду 25 декабря 2023 года. Украинцы крайне негативно восприняли его положения. Так, новый законопроект предусматривает снижение возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмену понятия "ограниченная пригодность" и отсрочки для получающих второе высшее образование.

В Министерстве финансов также высказались. Глава ведомства Сергей Марченко заявил, что у Украины попросту не хватит денег для того, чтобы призвать еще 500 тысяч в лавы ВСУ. Финансовый потенциал уже истощен.

Ранее "Телеграф" писал, почему решили ужесточить мобилизацию в Украине и причем здесь политические пляски.