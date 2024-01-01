Новые правила мобилизации: кого могут призвать в армию и как будут наказывать уклонистов

Законопроект еще находится на рассмотрении Верховной Рады

В Украине предлагается существенно изменить правила мобилизации. Соответствующий законопроект №10378 был зарегистрирован в Верховной Раде.

В случае принятия данного закона против уклонистов могут ввести санкции, а список категорий для отсрочки со службы сокращается. Также повестки предлагается отправлять онлайн.

Согласно документу, призывной возраст могут сократить. Мобилизовать предлагают с 25 лет, раньше было 27. Соответственно, повестки будут вручать людям от 25 до 60 лет.

Кроме того, могут упразднить понятие "ограниченной пригодности". Остаются только "пригодные" или "непригодные". Всем, кто был признан ранее ограниченно пригодным, нужно в течение 6 месяцев заново пройти медкомиссию.

Также предлагается, чтобы все военнообязанные зарегистрировали электронный кабинет призывников и резервистов, куда сможет прийти повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Повестка может также прийти на электронную почту.

Законопроектом также предусматривается, что полиция может получить право вручать повестки (это в дополнение к их законному праву требовать показать паспорт). Нужно будет везде носить военный билет+ID/права/паспорт и предъявлять по требованию.

Кроме того, из законодательства хотят убрать щель для уклонистов в виде получения высшего образования. Почти — потому что здесь речь не идет о возрасте 30+, а только о научной степени. Так, призовут тех студентов, кто учится на уровне ниже предыдущего (как бакалавриат после магистратуры) или одинаковом (например, второй раз бакалавриат).

Документ предусматривает ряд наказаний для уклонистов – их внесут в Единый реестр должников. Так, за границей не поможет консул (например, для оформления украинского или загранпаспорта за границей гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет нужно показать военно-учетные документы). А внутри страны больше нельзя будет продать или купить движимое и недвижимое имущество (хоть квартиру, хоть машину). Также нельзя уехать за границу. Уклонист не сможет получить водительские права, ограничивается право управления собственным транспортным средством, нельзя открыть кредит или ссуду, получить льготы и услуги от государства.

Срочную службу предлагается отменить вообще. Да, всех срочников уволят в запас, а мобилизовать смогут только через 6 месяцев после увольнения со срочной службы. Или после увольнения они по желанию могут заключить контракт.

Появляется такое понятие как базовая военная служба для лиц от 18 до 25 лет и базовая общевойсковая подготовка для всех без исключения студентов, которая включается в учебные планы вузов всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина.

Законопроект предлагает ввести новое воинское звание – рекрут. Он проходит испытания перед подписанием контракта или мобилизацией, проходит базовую военную службу.

Законопроект также предусматривает демобилизацию:

на нее будут иметь право освобожденные из плена;

те, кто непрерывно прослужил в армии во время военного положения в течение последних 36 месяцев;

военные с I и II группой инвалидности.

Также добавляется 90-дневный отпуск для тех, кто освобожден из плена.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал новый резонансный законопроект по мобилизации. В частности, он высказался по поводу желания призвать в армию еще 500 тысяч человек.