Нові правила мобілізації: кого можуть призвати до армії та як каратимуть ухилянтів

Законопроєкт ще знаходиться на розгляді Верховної Ради

В Україні пропонують суттєво змінити правила мобілізації. Відповідний законопроєкт №10378 було зареєстровано у Верховній Раді.

У разі ухвалення цього закону проти ухилянтів можуть запровадити санкції, а список категорій для відстрочки від служби скорочується. Також повістки пропонується надсилати онлайн.

Згідно з документом, призовний вік можуть скоротити. Мобілізовувати пропонують з 25 років, раніше було 27. Відповідно повістки вручатимуть людям від 25 до 60 років.

Крім того, можуть скасувати поняття "обмеженої придатності". Залишаться лише "придатний" або "не придатний". Усім тим, хто був визнаний раніше обмежено придатним, треба протягом 6 місяців заново пройти медкомісію.

Також пропонується, щоб всі військовозобов'язані зареєстрували електронний кабінет призовників та резервістів, куди зможе прийти повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Повістка може прийти також на електронну пошту.

Законопроєктом також передбачається, що поліція може отримає право вручати повістки (це в додаток до їх законного права вимагати показати паспорт, яке не мають працівники ТЦК). Потрібно буде скрізь носити військовий квиток+ID/права/паспорт та показувати на вимогу.

Крім того, з законодавства хочуть прибрали шпарину для ухилянтів у вигляді здобуття вищої освіти. Майже — бо тут не йдеться про вік 30+, а лише про науковий ступінь. Так, призвуть тих студентів, хто вчиться на рівні, нижчому за попередній (як бакалаврат після магістратури) чи однаковому (приміром, вдруге бакалаврат).

Документ передбачає ряд покарань для ухилянтів — їх внесуть до Єдиного реєстру боржників. Так, за кордоном не допоможе консул (наприклад, для оформлення українського чи закордонного паспорта за кордоном громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років треба показати військово-облікові документи). А всередині країни більше не можна буде продати чи купити рухоме і нерухоме майно (хоч квартиру, хоч машину). Також не можна поїхати за кордон. Ухилянт не може отримати водійські права, обмежується право керування власним транспортним засобом, не можна відкрити кредит чи позику, отримати пільги й послуги від держави.

Строкову службу пропонується скасувати взагалі. Так, усіх строковиків звільнять у запас, а мобілізувати лише через 6 місяців після звільнення зі строкової служби. Або ж після звільнення вони за бажанням можуть укласти контракт.

З'являється таке поняття як базова військова служба для осіб від 18 до 25 років та базова загальновійськова підготовка для усіх без винятку студентів, яка включається до навчальних планів вишів всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна.

Законопроєкт пропонує ввести нове військове звання — рекрут. Він проходить випробування перед підписанням контракту або мобілізацією, проходять базову військову службу.

Законопроєкт також передбачає демобілізацію:

на неї матимуть право звільнені з полону;

ті, хто безперервно прослужив у війську під час воєнного стану протягом останніх 36 місяців;

військові з I та II групою інвалідності.

Також додається 90-денна відпустка для тих, хто звільнений з полону.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував новий резонансний законопроект щодо мобілізації. Зокрема, він висловився з приводу бажання призвати в армію ще 500 тисяч осіб.