Залужний та Умєров готові пом’якшити законопроєкт щодо мобілізації: нардеп повідомив деталі

Скандальні положення можуть прибрати

У четвер, 4 січня 2024 року, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки почав розглядати законопроєкт про мобілізацію. На засіданні були присутні міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний.

Вони підтвердили, що готові доопрацювати цей законопроєкт та прибрати з нього антиконституційні положення. Про це народний депутат Олексій Гончаренко написав у Телеграм-каналі.

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"Вони наголосили, що посилення мобілізаціі — це об’єктивна складова війни. Не буде посилення — нема кому буде боронити державу. В той же час вони готові доопрацьовувати законопроєкт та вносити зміни, в тому числі прибирати антиконституційні положення", ― написав Гончаренко.

Нардеп зазначив, що у Комітеті з національної безпеки докладно розглядатимуть цей законопроєкт протягом трьох днів. Альтернативні проєкти можна подати до 8 січня 2024 року.

Далі Комітет має визначити, що саме він рекомендуватиме Верховній Раді. Він може порадити відхилити всі запропоновані проєкти або прийняти один із них. Можливий варіант створити новий комітетський законопроєкт і запропонувати нардепам проголосувати за нього в першому читанні.

Нагадаємо, що резонансний законопроєкт щодо посилення мобілізації було внесено до Верховної Ради 25 грудня 2023 року. Українці вкрай негативно сприйняли його положення. Так, новий законопроєкт передбачає зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років, скасування поняття "обмежена придатність" та відстрочки для здобуття другої вищої освіти.

У Міністерстві фінансів також висловились. Глава відомства Сергій Марченко заявив, що Україні просто не вистачить грошей для того, щоб призвати ще 500 тисяч до лав ЗСУ. Фінансовий потенціал вже виснажений.

Раніше "Телеграф" писав, чому вирішили посилити мобілізацію в Україні та до чого тут політичні танці.