У Раді взялися за законопроект про мобілізацію: викликали Залужного та Умєрова

Проєкти у законі розглядатимуться кілька днів

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд законопроєкту про мобілізацію. Для вдосконалення та доопрацювання документа було запрошено командування ЗСУ та представників Міноборони.

Таку заяву зробив керівник парламентської фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія. Таку інформацію він повідомив у своєму Телеграмі.

"Сьогодні комітет розпочав розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення спільно з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони триватиме кілька днів", — написав він.

Давид Арахамія розповів, що у депутатів від виборців виникло багато питань щодо мобілізації. Тому головнокомандувач Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптало та міністр оборони Рустем Умєров приїхали відповідати на запитання комісії до Ради.

Проєкти у законі розглядатимуться кілька днів. На сайті парламенту законопроект зареєстровано за номером 10378.

Раніше "Телеграф" писав, які ще зміни щодо відстрочки від призову включені до нового законопроекту щодо мобілізації.