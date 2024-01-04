В Раде взялись за законопроект о мобилизации: вызвали Залужного и Умерова

Проекты в законе будут рассматриваться несколько дней

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению законопроекта о мобилизации. Для усовершенствования и доработки документа были приглашены командование ВСУ и представителями Минобороны.

Об этом заявил руководитель парламентской фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия. Такую информацию он сообщил в своем Телеграмме.

"Сегодня комитет приступил к рассмотрению нового закона о мобилизации. Обсуждение совместно с командованием ВСУ и представителями Минобороны продлится несколько дней", — написал он.

Давид Арахамия рассказал, что у депутатов от избирателей возникло много вопросов относительно мобилизации. Поэтому главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптало и министр обороны Рустем Умеров приехали отвечать на вопросы комиссии в Раду.

Проекты в законе будут рассматриваться несколько дней. На сайте парламента законопроект зарегистрирован под номером 10378.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще изменения относительно отсрочки от призыва включены в новый законопроект по мобилизации.