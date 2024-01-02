Уже закрывают счета и переписывают имущество: эксперт рассказал, как украинцы готовятся к усилению мобилизации

У "глубинного народа" в Украине есть опыт эффективного противодействия государству на разных этапах его существования

Законопроект об изменениях в порядок мобилизации еще даже не прошел первое чтение, а общество уже отреагировало на него конкретными шагами. Все больше людей "уходят в тень".

"Тот пинг-понг, который устроили с подачей законопроекта об изменениях в порядок мобилизации (вручив эту "горячую картофелину" Кабмину), играет не столько на снижение рейтинга Залужного, сколько на провоцирование негативных последствий в обществе. Приводит к перетоку части общества в то, что я называю "глубинный народ". Люди уходят от соприкосновения с государством", — пояснил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью "Телеграфу".

Он добавил, что законопроект еще даже не прошел первое чтение, но мы уже слышим о том, как переоформляют собственность, закрывают банковские счета, снижают операции по карточкам. Люди, уходя в "кэш", стараются не оставлять цифровых следов, чтобы их сложнее было отследить с помощью разных реестров – и ТЦК, и кому-либо другому.

"А у нашего "глубинного народа" в Украине есть опыт эффективного противодействия государству на разных этапах его существования. От авторитарного режима Януковича – до нынешнего сложного времени. И этот "глубинный народ" десятилетиями выстраивает достаточно эффективные способы параллельного существования, не платя налоги и не отсвечивая ни в каких реестрах. Если кто-то думает, что такую прослойку украинцев удастся "выколупать" при помощи полиции и представителей ТЦК, то он очень ошибается. Ну а если даже частично удастся кого-то "выколупать", боеспособность этих единиц будет крайне низкой", — резюмировал Виталий Кулик.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Что не так с изменениями в порядке мобилизации и стратегией доходов: интервью с Виталием Куликом

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