Мобилизация по-новому: как будут раздавать электронные повестки, разъяснения адвоката

Законопроект еще не проголосован, он дорабатывается

Кабмин внес в Раду большой законопроект по мобилизации, который предполагает существенные изменения: снижение возрастного порога с 27 до 25 лет, сокращение списка не подлежащих мобилизации категорий и многое другое. В частности предусмотрена рассылка повесток по электронной почте.

О том, как именно это будет происходить, в случае принятия законопроекта, рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в комментарии "РБК-Україна". Он должен пройти обсуждение в профильном комитете, а затем — голосование в Верховной Раде.

В случае принятия изменений, предлагаемых в нынешней редакции законопроекта, каждый мужчина призывного возраста обязан будет зарегистрировать электронный кабинет призывника. Туда может прийти повестка, и проигнорировать ее, по словам адвоката, будет нельзя.

"По сути человек регистрируется в едином реестре и отмечает свой электронный адрес и номер телефона. В целом у нас электронный адрес и номер телефона не присваиваются гражданам по паспорту, нет каких-либо идентифицирующих признаков. Но, согласно проекту закона, в таком случае человек несет всю ответственность за предоставление достоверной информации, когда регистрируется в таком кабинете. И на электронный кабинет призывника будут присылать повестку-уведомление о явке в военкомат", – объяснила Анищенко.

Она добавила, что это будет происходить по аналогии с тем, как в Украине сейчас работает электронный суд: на электронный адрес адвоката или физического лица приходят те или иные решения. Если уведомление попало в спам, или человек по другим причинам человек не увидел письмо, ответственности это не снимает.

"Уже фразы "я не видел", "не заходил в электронный кабинет", или "не читал почту" не сработают. Поскольку вы должны предоставить ваш действующий реальный электронный адрес, ваш реальный номер телефона. И будет считаться, что вы должным образом проинформированы об обязанности явиться в военкомат", – резюмировала юрист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в случае принятия законопроекта об изменениях в мобилизации, для мужчин, не имеющих военного опыта, призывной возраст будет наступать с 25 лет. Мужчин в возрасте от 18 до 24 лет мобилизовать не могут, если они раньше не воевали. Однако они могут проходить службу по контракту.