Мобілізація по-новому: як роздаватимуть електронні повістки, роз’яснення адвоката

Законопроект ще не проголосований, він доопрацьовується

Кабмін вніс до Ради великий законопроєкт щодо мобілізації, який передбачає суттєві зміни: зниження вікового порога з 27 до 25 років, скорочення списку категорій, що не підлягають мобілізації, та багато іншого. Зокрема передбачено розсилання повісток електронною поштою.

Про те, як саме це відбуватиметься, у разі ухвалення законопроєкту, розповіла адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко у коментарі "РБК-Україна". Він має пройти обговорення у профільному комітеті, а потім голосування у Верховній Раді.

У разі ухвалення змін, які пропонуються в нинішній редакції законопроєкту, кожен чоловік призовного віку зобов’язаний буде зареєструвати електронний кабінет призовника. Туди може прийти повістка, і проігнорувати її, за словами адвоката, не можна буде.

"По суті людина реєструється в єдиному реєстрі та зазначає свою електронну адресу та номер телефону. Загалом у нас електронна адреса та номер телефону не присвоюються громадянам за паспортом, немає жодних ідентифікуючих ознак. Але, згідно з проєктом закону, у такому разі людина несе усю відповідальність за надання достовірної інформації, коли реєструється в такому кабінеті. І на електронний кабінет призовника надсилатимуть повістку-повідомлення про явку у військкомат", – пояснила Аніщенко.

Вона додала, що це відбуватиметься за аналогією до того, як в Україні зараз працює електронний суд: на електронну адресу адвоката чи фізичної особи приходять ті чи інші рішення. Якщо повідомлення потрапило до спаму, або людина з інших причин людина не побачила листа, відповідальності це не знімає.

"Вже фрази "я не бачив", "не заходив до електронного кабінету", або "не читав пошту" не спрацюють. Оскільки ви повинні надати вашу діючу реальну електронну адресу, ваш реальний номер телефону. І буде вважатися, що ви належним чином поінформовані про обов’язок з’явитися до військкомату", – резюмувала юрист.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у разі ухвалення законопроєкту про зміни в мобілізації для чоловіків, які не мають військового досвіду, призовний вік наступатиме з 25 років. Чоловіків віком від 18 до 24 років мобілізувати не можуть, якщо вони раніше не воювали. Однак вони можуть проходити службу за контрактом.