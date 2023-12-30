Мобілізація по-новому: хто матиме право роздавати повістки, пояснення адвоката

Юрист розповіла, як працюватимуть нові норми

Кабмін вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації, який передбачає чимало змін: зниження вікового порога з 27 до 25 років, скорочення списку категорій, що не підлягають мобілізації, розсилку повісток електронною поштою та інше. Зокрема, законопроєкт нормує, хто саме і як може вручати повістки.

Роз’яснення з цього приводу надала адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко у коментарі "РБК-Україна". Загалом законопроєкт передбачає два шляхи вручення повістки чоловікам призовного віку: через електронний кабінет призовника та особисто під підпис.

"За новими пропозиціями у разі їхнього прийняття повістку зможе вручати або працівник поліції, або представник військкомату", — зазначила юрист.

Раніше, за її словами, цей процес був не врегульований. Наразі повістки можуть вручатися за наявності двох повноважних осіб: працівника військкомату та працівника поліції. Також їх можуть роздавати роботодавці, працівники ЖЕКів, голови ОСББ, проте лише за наявності відповідного розпорядження начальника військкомату.

"Новими змінами пропонується, щоб працівники ЖЕКів, голови ОСББ та інші також вручали повістки під особистий підпис. Це пропонується шляхом внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування", щоб забезпечити явку осіб призовного віку", — пояснила Аніщенко.

Варто зазначити, що законопроєкт про мобілізацію, який зареєстрували у Верховній Раді, обіцяють ще доопрацювати. Робота над ним у парламенті має розпочатися після Нового року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що законопроєкт про мобілізацію, серед іншого, передбачає, що поліцейські будуть роздавати повістки без участі військових. Проте голова Нацполіції Іван Виговський проти такої ідеї.