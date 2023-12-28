"Питання великої війни": у Зеленського розповіли, як збираються мобілізувати 500 тисяч військових

На фронт потрібні люди, аби стримувати РФ

Україна не подавала запиту на мобілізацію 400 – 500 тисяч військових. Водночас такі цифри викликали у суспільства чимало побоювань. Потреби в особовому складі в Україні додатково обговорюватимуть.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він додав, що поки не мовиться про мобілізацію 500 тисяч осіб.

Зараз найбільшого резонансу в українському суспільстві набули пропозиції щодо додаткової мобілізації 500 тисяч осіб. Але ці цифри ще не є остаточними.

"Цифри у 400 – 500 тисяч дискутуються на рівні профільного комітету і на рівні військових. Крім того, це ж не мовиться про те, щоб одночасно взяти 500 тисяч, процес планують розтягнути на рік. Тому що війна велика, треба комплектувати нові бригади, проводити ротації, якщо ми хочемо провести певні демобілізації, також потрібно замінювати людей", — зазначив Михайло Подоляк.

Лінія фронту простягається 1300 кілометрів, і там перебуває понад 400 тисяч окупаційних військових. Україні необхідно чимало бригад, аби їх стримувати.

Радник голови ОП сказав, що це не питання навіть втрат, або поранених. Це питання логістики і великої війни, яка йде вже два роки. Він наголосив, що до цифр треба спокійно ставитись, вони будуть продискутовані разом з військовими, і відповідні комітети вийдуть на ті цифри, які їм потрібні.

За його словами, зараз не йдеться про одномоментну мобілізацію. Вона буде розтягнута у часі, з урахуванням, що війна досить тривала.

"Люди, які пішли на початках воювати, зрозуміло, що фізично та психологічно не можуть воювати так довго. Їх треба якось замінювати, їх треба переводити через ротаційний механізм, і це треба все обговорити", – підсумував Подоляк.

Раніше "Телеграф" писав, як зараз відбувається мобілізація в Україні. Та що зміниться для чоловіків з наступного року.