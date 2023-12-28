"Вопрос большой войны": у Зеленского рассказали, как собираются мобилизовать 500 тысяч военных

На фронт нужны люди, чтобы сдерживать РФ

Украина не подавала запрос на мобилизацию 400-500 тысяч военных. В то же время, такие цифры вызвали у общества немало опасений. Потребности в личном составе в Украине будут дополнительно обсуждаться.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он добавил, что пока не говорится о мобилизации 500 тысяч человек.

Сейчас наибольший резонанс в украинском обществе получили предложения по дополнительной мобилизации 500 тысяч человек. Но эти цифры еще не окончательны.

"Цифры в 400 — 500 тысяч дискутируются на уровне профильного комитета и на уровне военных. Кроме того, это не говорится о том, чтобы одновременно взять 500 тысяч, процесс планируют растянуть в год. Потому что война большая, надо комплектовать новые бригады, проводить ротации, если мы хотим провести определенные демобилизации, тоже нужно заменять людей", — отметил Михаил Подоляк.

Линия фронта — 1300 км, и там находится более 400 тысяч оккупационных войск. Украине необходимо немало бригад, чтобы сдерживать их.

Советник главы ОП сказал, что это не вопрос даже потерь или раненых. Это вопрос логистики и войны, которая идет уже два года. Он отметил, что к цифрам нужно спокойно относиться, они будут продискутированы вместе с военными, и соответствующие комитеты выйдут на цифры, которые им нужны.

По его словам, сейчас речь не идет об одномоментной мобилизации. Она будет растянута во времени, учитывая, что война достаточно продолжительна.

"Люди, которые пошли сначала воевать, понятно, что физически и психологически не могут воевать так долго. Их нужно как-то заменять, их нужно переводить через ротационный механизм, и это надо все обсудить", — подытожил Подоляк.

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