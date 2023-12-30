Мобилизация по-новому: кто будет иметь право раздавать повестки, пояснения адвоката

Юрист рассказала, как будут работать новые нормы

Кабмин внес в Раду большой законопроект по мобилизации, который предполагает немало изменений: снижение возрастного порога с 27 до 25 лет, сокращение списка не подлежащих мобилизации категорий, рассылку повесток по электронной почте и другое. В частности законопроект нормирует, кто именно и как может вручать повестки.

Разъяснения по этому поводу дала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в комментарии "РБК-Україна". В целом законопроект предполагает два пути вручения повестки мужчинам призывного возраста: через электронный кабинет призывника и лично под подпись.

"По новым предложениям в случае их принятия повестку сможет вручать или работник полиции, или представитель военкомата", – отметила юрист.

Ранее, по ее словам, этот процесс был не урегулированным. Сейчас повестки могут вручаться при наличии двух полномочных лиц: работника военкомата и работника полиции. Также их могут раздавать работодатели, работники ЖЭКов, главы ОСМД, однако только при наличии соответствующего распоряжения начальника военкомата.

"Новыми изменениями предлагается, чтобы работники ЖЭКов, главы ОСМД и другие также вручали повестки под личную подпись. Это предлагается путем внесения изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении", чтобы обеспечить явку лиц призывного возраста", – пояснила Анищенко.

Стоит отметить, что законопроект о мобилизации, который зарегистрировали в Верховной Раде, обещают еще доработать. Работа над ним в парламенте должна начаться после Нового года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что законопроект о мобилизации, среди прочего, предполагает, что полицейские будут раздавать повестки без участия военных. Однако глава Нацполиции Иван Выговский против такой идеи.