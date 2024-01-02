Что не так с изменениями в порядке мобилизации и стратегией доходов: интервью с Виталием Куликом

Политики руководствуются электоральной логикой, и в то же время власть показывает полную неэффективность

Украинское правительство под конец года положило "под елочку" два резонансных "подарка". Первым стал внесенный 25 декабря в Верховную Раду законопроект об изменениях в порядок мобилизации. Суть его – ужесточение наказаний за уклонение от мобилизации, а также расширение возможностей для пополнения Вооруженных сил Украины, уточнение некоторых моментов, связанных с демобилизацией.

Вторым стала Национальная стратегия доходов на 2024—2030 годы , которая была утверждена Кабмином 27 декабря. Если вкратце, тут сделана ставка на резкое повышение налогов и фактическое истребление "упрощенки".

О двух этих нашумевших предложениях Кабмина "Телеграф" побеседовал с директором Центра исследований проблем гражданского общества Виталием Куликом.

Две логики законопроекта о мобилизации

– Какие логики (кроме необходимости пополнения ВСУ и возможности дать отдохнуть тем, кто давно воюет) "зашиты" в резонансном законопроекте о мобилизации?

– На мой взгляд, в мобилизационном законопроекте есть две противоречивые логики. Причем их закладывали авторы этих новаций.

С одной стороны – видим логику военных (Генштаб, Минобороны). Она предусматривает рассмотрение людей (наряду с боеприпасами, военной техникой и так далее) в качестве мобилизационного ресурса. Для получения которого, ввиду дефицита, можно использовать усиление принуждения . Это "арифметика больших цифр" для военных. Там нет человека как такового. И защита фактически превращается в самоцель.

С другой стороны – есть электоральная логика, в которой движутся политики. И они рассматривают этот законопроект как способ подавить растущее влияние, рейтинги военного руководства.

– Речь об условном противостоянии Зеленского с Залужным ?

– Именно. Условная Банковая, видя повышение рейтингов Залужного и то, что снижение рейтинга ВСУ происходит куда медленнее, чем у президента, парламента, правительства, пытается ситуацию как-то уравновесить. А именно – снизить доверие к главкому, которого Офис президента рассматривает как гипотетического конкурента.

Вносится явно сырой законопроект, где зашили самые большие страхи гражданского населения, максимально жесткие меры, направленные на усиление принуждения. Очень мало оставляют пространства для рекрутинга, для прочих более мягких и инновационных способов проведения мобилизационных мероприятий. Тем самым провоцируя бурную дискуссию и пытаясь показать, что это всё – "хотелки" главкома.

– А разве сам Залужный не подтвердил, что согласен с прописанными нормами?

– Подтвердил. И военные, Генштаб мыслят именно так. Однако тот пинг-понг, который устроили с подачей законопроекта (вручив эту "горячую картофелину" Кабмину), играет не столько на снижение рейтинга Залужного, сколько на провоцирование негативных последствий в обществе. Приводит к перетоку части общества в то, что я называю "глубинный народ". Люди уходят от соприкосновения с государством.

Законопроект еще даже не прошел первое чтение, но мы уже слышим о том, как переоформляют собственность, закрывают банковские счета, снижают операции по карточкам. Люди, уходя в "кэш", стараются не оставлять цифровых следов, чтобы их сложнее было отследить с помощью разных реестров – и ТЦК, и кому-либо другому. А у нашего "глубинного народа" в Украине есть опыт эффективного противодействия государству на разных этапах его существования. От авторитарного режима Януковича – до нынешнего сложного времени.

И этот "глубинный народ" десятилетиями выстраивает достаточно эффективные способы параллельного существования, не платя налоги и не отсвечивая ни в каких реестрах. Если кто-то думает, что такую прослойку украинцев удастся "выколупать" при помощи полиции и представителей ТЦК, то он очень ошибается. Ну а если даже частично удастся кого-то "выколупать", боеспособность этих единиц будет крайне низкой.

Власть – неэффективна, но это можно исправить

– Наряду с нашумевшим мобилизационным законопроектом мы под конец года получили еще и так называемую стратегию доходов, которая также вызвала шок и трепет у украинцев (в основном в бизнес-среде из-за планируемого повышения налогового пресса). Что скажете о ней?

– Оба эти документа демонстрируют, что нынешняя власть входит в финишный этап существования. Показывая полную неэффективность для качественной мобилизации, для организации военной экономики, для перехода государственных институций в режим тотального национального сопротивления. Обществу не предлагают взаимодействие.

Во главу тех же мобилизационных усилий не ставится формирование национального сопротивления, где человек и его жизнь являются главными ценностями. Вместо формирования системы, карающей не столько уклонистов, сколько за отправку на фронт неподготовленных лиц, вместо разноуровневой поддержки и стимулирования бизнеса, а также разноуровневого привлечения граждан к обеспечению оборонных мероприятий на местном уровне (то же военное производство и так далее) – мы видим шаги совсем в другом направлении.

Нет эффективной коммуникации, нет донесения гражданам, что приглашение в ТЦК и прохождения ВВК – это не отправка на фронт. Что проводятся уточнения данных, курс молодого бойца и так далее. Что есть рекрутинговые компании, которые берут или не берут такого человека в ту или иную часть. Что есть понимание, где способности данного украинца могут быть использованы с максимальной пользой.

Кроме того, у нас есть 1,1 млн призванных военнослужащих, из которых 400—500 тысяч воюет. А что делает вторая часть? Если вычесть "бумажную армию", мы получим целый пласт военнослужащих, которые таковыми числятся, но их не могут демобилизовать. По разным причинам.

– По каким, к примеру?

– Предпенсионный возраст. Ранения. Контузии. Хронические больные, которые после мобилизации почти два года ходят по больницам, находясь при этом на полном обеспечении бюджета.

Мы имеем огромное количество военных, не задействованных в боевых действиях. А законодательство составлено так, что их демобилизовать нельзя. Так почему бы не провести "инвентаризацию"? А также в офицерском составе, людей с профильным военным образованием. Не бросать молоденьких лейтенантов, сразу после военной кафедры, без боевого опыта, в качестве командиров подразделений. А разобраться, где наши офицеры, почему не в частях? Украинские военные вузы ежегодно выпускали 5—7 тысяч военных специалистов. Неужели все они на фронте? Они же выбирали именно военную профессию как главную в своей жизни.

– Что можно сделать, чтобы законопроект о мобилизации и стратегия доходов стали не пугалами, а эффективными инструментами укрепления Украины?

– Я надеюсь, что, когда президент Зеленский говорит о необходимости диалога, о том, что в ВР следует организовать настоящую дискуссию между политиками и военными по поводу предлагаемых изменений, он не имеет в виду кулуарный характер таких обсуждений. Это должен быть общенациональный диалог. А ставку на принуждение должна сменить ставка на поощрение.

Нам следует формировать полноценную систему национального сопротивления, которая предусматривает разные формы вовлечения граждан. Только так можно создать позитивный эффект сопричастности к обороне, к отражению агрессии.

И чтобы власть не только генерировала новые "гениальные идеи" в стиле – мобилизовать почти всех украинцев, в том числе путем закрытия всех ФОПов, увеличения налогов, но и несла ответственность за свои просчеты. Перестала быть закрытой корпорацией, а вовлекала максимальные слои общества в выработку управленческих решений. Чтобы элитарные группы, находящиеся у власти, демонстрировали готовность тоже чем-то жертвовать. Чтоб эффективность борьбы с коррупцией измерялась быстрым реагированием на те или иные ее проявления. И не количеством уголовным производств, а числом реальных посадок.

Есть конкретные предложения у юристов, политиков, общественных деятелей, представителей бизнеса. Но нам крайне необходим национальный диалог по резонансным законопроектам и стратегиям.

– Что будет, если проект закона о мобилизации примут практически в том виде, в каком его подали в Раду?

– В тексте законопроекта, безусловно, есть и позитивные вещи. Те же 36 месяцев службы, после чего – ротация или частичная демобилизация (при условии отсутствия эскалации). Это правильное решение. Оно позволяет и дать отдых тем, кто давно служит, и подготовить необходимое количество человек, уже получивших боевой опыт, к их замещению. Кроме того, я знаю многих военных, которые говорят, что не намерены уходить в ротацию даже после 36 месяцев службы. Но им важно понимать, что такая возможность предусмотрена.

Однако непродуманных, откровенно противоречащих даже Конституции моментов слишком много. И если это проект примут плюс-минус в таком виде, с минимальными правками, да еще и в режиме "бешеного принтера", это лишь усугубит ситуацию в Украине. Вместо того, чтобы объединить народ вокруг идеи национального сопротивления. Но, на мой взгляд, есть еще возможность перезапустить систему. Откорректировать ее. И создать тот самый эффект сопричастности к защите Украины практически каждого. Вернув, в том числе, трепетное отношение украинцев к человеку в форме, значительно подорванное последними действиями представителей ТЦК.