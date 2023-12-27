Инвалидов призывают на фронт? Военные эксперты объяснили, как эффективно использовать новый закон о мобилизации

Изменения в подходе к мобилизации приобретают все более скандальные черты

Украинское правительство продолжает работать над созданием нового законопроекта о мобилизации, военном учете и службе. В понедельник, 25 декабря, на сайте Верховной Рады появилась карточка документа №10378, который уже передан на рассмотрение профильного комитета и перенаправлен на рассмотрение парламента. Среди главных положений будущего закона – расширение категорий граждан, пригодных для службы.

В частности, если документ будет принят, кроме 25-летних парней и экс-депутатов, мобилизовать на войну смогут инвалидов III группы, к которым относятся люди, не имеющие почки или глаза, страдающие параличом конечности или имеющие диагноз "карликовость".

"Телеграф" выяснял, насколько эффективными на фронте будут солдаты со столь сомнительным состоянием здоровья, а также кто и зачем проталкивает подобные идеи в законодательство.

Парадом командует Генштаб?

Подобные изменения в законопроекте, который должен устранить все несовершенства в мобилизационном процессе, вполне ожидаемо вызвали возмущение среди украинцев. Вероятно, предусмотрев такую реакцию общества, нардепы поспешили "перевести стрелки" на военных.

По крайней мере именно такую информацию получили журналисты "УП" из собственных источников во фракции "Слуга народа". По данным издания, парламентариям посоветовали воздержаться от комментариев по поводу нового законопроекта в СМИ, на международном уровне, в соцсетях и личных коммуникациях, а все вопросы, если они будут возникать, переадресовывать военному командованию.

Опосредованно данная информация подтверждается поведением активнейшей участницы законотворческого процесса – заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяной Безуглой. В ответ на гневные комментарии на своей странице в Facebook, нардепка обнародовала фото документа с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который настаивает на пригодности к службе инвалидов не только III, но и II группы.

Для понимания: в категорию инвалидов II группы входят люди с ампутированными или парализованными конечностями.

Учитывая одиозность Безуглой и ее регулярные выпады в адрес главнокомандующего ВСУ, некоторые ее читатели не поверили в подлинность этого документа и подписи Залужного на нем. Между тем, похоже, военное руководство страны действительно всерьез настроено на пересмотр критериев пригодности к службе людей с инвалидностью.

По словам самого Валерия Залужного, он соглашается с предложением правительства отказаться в новом законе от такого понятия, как ограниченно пригодный, а также считает, что вывод о пригодности к службе должен базироваться на решении ВЛК, а не степенях установленной инвалидности.

"Я считаю, что на сегодняшний день оперирование степенью инвалидности II группы, III группы сейчас не актуально. Почему? Потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия, которая определяет, пригоден ли человек к военной службе или не пригоден", – заявил главнокомандующий на брифинге.

Во время подготовки этого материала "Телеграф" пытался получить официальные комментарии от четырех представителей фракции "Слуга народа" (в том числе работников пресс-службы партии), а также трех членов комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, однако ни один из спикеров, ранее активно шедшие на диалог, так и не вышли на связь.

Является ли такое поведение нардепов и должностных лиц подтверждением запрета на комментирование скандального законопроекта — судить сложно.

Не штурмовиками едиными

С позицией главнокомандующего ВСУ полностью согласен военный эксперт и соавтор действующего закона о мобилизации Олег Жданов. По словам аналитика, недоразумение возникло из-за "сложностей перевода": увидев в проекте закона слова "инвалидность третьей группы" и "пригодность к мобилизации" в одной строке, украинцы мгновенно представили себе одноруких или слепых солдат на передовой.

На самом же деле служба людей с инвалидностью в армии – нормальная мировая практика, которая используется в том числе и армией Израиля, которую так любят приводить в пример украинцы, говорит Олег Жданов.

"Если законопроект примут, люди с инвалидностью смогут вступить в ряды ВСУ на должности, требованиям которых они будут отвечать. Даже если у человека нет конечности или он ограничен в трудоспособности, он может выполнять штабную работу. В том же ЦАХАЛе служит определенная категория людей с ограниченными возможностями в результате ранения или по другим причинам.

Валерий Залужный прав – решение о пригодности или непригодности именно к службе в армии должны приниматься ВЛК, а не общими заключениями в справке об инвалидности", – отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Главной проблемой нового законопроекта, по мнению Олега Жданова, является не расширение категорий пригодных к военной службе, а отсутствие мотивационных изменений на фоне увеличения ограничений и наказаний для военнообязанных.

По словам эксперта, побуждать граждан к службе в армии могло бы расширение социальных пакетов как для военнослужащего, так и для членов его семьи, а также финансовое обеспечение.

Из спорных пунктов документа эксперт указывает на положение о профессиональной военной подготовке граждан до 25 лет.

"Как она будет проходить и за чей счет? На базе Министерства обороны, Вооруженных сил, каких-то учебных заведений или частных компаний? Рустем Умеров говорит, что Минобороны не обязано ее финансировать. Что же получается — за свой счет учиться пять месяцев? Этот аспект недоработан", – отмечает аналитик.

Инвалидов — в штабы, чиновников — в окопы

Перенимать опыт и наработки ЦАХАЛа – не самая плохая идея для развития украинской армии, однако начинать решение проблемы с поиском человеческих ресурсов следует не с этого, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта, в своем подходе к оптимизации мобилизационных процессов Валерий Залужный демонстрирует вполне четкую логику: каждый, кто может быть полезен армии, должен вносить свой вклад в борьбу с врагом.

"Да, действительно, в израильской разведке даже люди с синдромом Дауна или аутизмом могут быть задействованы в расшифровке аэрофотосъемки, ведь особенности их мировосприятия позволяют им замечать детали, которые обычные люди заметить не способны. Но это в первую очередь не об инвалидности как таковой, а об умении ее правильно использовать.

Как будет у нас? У нас безруких сделают штурмовиками, а слепых на один глаз снайперами. Вот в чем самая большая проблема. Кроме того, есть вопросы коррупционной составляющей деятельности ВЛК и ТЦК. В этом смысле отказ от категории "ограниченно пригодный" лишает коррупционеров возможности не допускать на службу пригодных граждан, пользуясь этой двойной трактовкой", – говорит эксперт.

Чтобы люди с инвалидностью были действительно полезны для армии, в ВСУ должны работать военные психологи с наработанным подходом к профессиональным отборам людей на ту или иную военно-учетную специальность. Именно в таком виде должна реализовываться инициатива главнокомандующего, ведь набирать в армию инвалидов сугубо для увеличения численности личного состава — бессмыслица, говорит Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта, общий мобилизационный резерв России составляет 12 млн. человек, Украины – 2,5 млн. Если ВСУ будет использовать этот резерв по принципу "стенка на стенку", он не принесет никакой пользы. Побеждать россиян нужно технологичностью армии за счет новейших образцов вооружения, а не самых плохих традиций "жуковщины".

"Новый закон расширяет полномочия местных органов власти в проведении мобилизационных мероприятий: староста может раздавать повестки. Какого милого мы удерживаем ТЦК? Они продемонстрировали свою несостоятельность. Нужны люди? Роты охраны ТЦК по всей стране насчитывают до 30 тысяч человек. Кого и от чего они охраняют от Житомирской до Закарпатских областей? А это, между прочим, потенциальные бригады наступления.

Плюс Министерство внутренних дел – 400 тысяч подготовленных тунеядцев, на содержание которых выделяют средств чуть поменьше, чем на содержание Минобороны. Зачем нам вылавливать по улицам 500 тысяч, если у нас есть возможность как минимум 200 тысяч привлечь из рядов этого ведомства? Люди с инвалидностью могут быть задействованы в армии и приносить пользу, но и штурмовиков нам есть где искать", – говорит Дмитрий Снегирев.

А пока военные аналитики размышляют о недостатках законопроекта №10378, документ в первом чтении могут проголосовать в Верховной Раде уже 10-12 января 2024 года. После этого две-три недели уйдет на правки и работу в комитете. В конце января при хорошем сценарии будет рассмотрение в Раде во втором чтении вместе со всеми поправками.