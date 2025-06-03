Россия не сможет восстановить потерянные Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160: военный обозреватель объяснил, почему

У россиян есть только своеобразная имитация производства стратегических самолетов благодаря советскому наследию.

Атака Службы безопасности Украины на аэродромы со стратегической авиацией россиян привела к очень болезненным потерям для Кремля. По разным данным, по меньшей мере 13 самолетов были уничтожены, а СБУ заявила о поражении 41 самолета. Эти потери россияне восстановить не смогут, поскольку технологии производства Ту-22М3, Ту-160 и даже Ту-95МС они потеряли при распаде СССР.

Об этом сказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "Телеграфу". Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день в России полностью отсутствует производство стратегических бомбардировщиков. Есть только своеобразная имитация этого производства благодаря советскому наследию.

"Здесь будет небольшое объяснение, что такое эта имитация. В России остались по наследству от Советского Союза собраны фюзеляжи или их элементы на Казанском авиационном заводе. Например, Ту-22М3. У них таких пустых фюзеляжей четыре единицы. И они начали после 2014 года программу по восстановлению производства Ту-22М3, а также Ту-160. Но это было не возобновление производства. Производственные линии там отсутствуют. Они просто дособирали, когда у них была такая возможность, фюзеляжи, наполняли их. Это занимало много времени, но они представляли их как новый самолет. Это не новый самолет. Они не могут изготовить новый самолет. Они могут только дособрать то, что у них осталось от Советского Союза", – объяснил он.

Коваленко также напомнил, что даже разрекламированный Путиным турбовинтовой самолет-"кукурузник" "Байкал", не очень сложный самолет гражданской авиации, готовившийся на замену Ан-2, не смогли запустить в производство из-за огромного количества дефектов. Если россияне не способны серийно производить простой турбовинтовой самолет, то возобновить производство стратегических бомбардировщиков Кремль тем более не будет способен.

"Мы понимаем, что в России возобновить это производство более крупного самолета, особенно какой-то новой модели типа ПАК ДА, как сейчас пиарят российские пропагандисты, это невозможно. Поэтому это необратимые потери. Однозначно, это необратимые потери", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне в очередной раз насмешили украинцев своим поведением во время атаки дронов в Иркутской области, где расположен российский военный аэродром "Белая". Местные жители поднялись на фуру, из которой вылетали БПЛА, и пытались забрасывать камнями FPV-дроны во время взлета. В целом население России взбешено и подавлено беспомощностью военных и властей, которые не смогли ни защитить самолеты, ни сделать что-то с Украиной.

В сети уже опубликовали спутниковые снимки с российской авиабазы "Белая". Первый снимок подтвердил уничтожение трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и одного стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Кроме того, по меньшей мере, один стратегический бомбардировщик Ту-95МС был поврежден. На фото видно еще три Ту-95МС, статус которых точно не установлен, возможно они тоже повреждены. На втором снимке можно увидеть три уничтоженных Ту-22М3.