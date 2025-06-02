Новое фото со спутника подтверждает уничтожение дополнительных самолетов на авиабазе "Белая" в России (фото и видео)

По состоянию на утро 2 июня, по данным спутниковых снимков и видеоподтверждений, есть информация о поражении российских 13 самолетов

Авиабаза "Белая" в Иркутской области России стала одной из нескольких российских авиабаз, которые 1 июня подверглись атакам в рамках операции СБУ "Паутина". Появились дополнительные спутниковые снимки и видео последствий атаки.

Их публикует Telegram-канал Exilenova+. Дополнительный спутниковый снимок авиабазы "Белая" показывает еще три уничтоженных дальних бомбардировщика Ту-22М3.

Также появились новые видео, снятые после атаки. На одном из них можно увидеть густой серый дым, что может свидетельствовать о поражении одного из складов БК на аэродроме "Белая" в Иркутской области.

Первый спутниковый снимок авиабазы "Белая" подтвердил уничтожение трех российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и одного стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Кроме того, по меньшей мере, один стратегический бомбардировщик Ту-95МС был поврежден. На фото видно еще три Ту-95МС, статус которых точно не установлен, возможно, они тоже повреждены.

Сколько вражеских самолетов могло быть поражено 1 июня

Появились данные, сколько вражеских самолетов могло быть уничтожено в ходе операции "Паутина". По состоянию на утро 2 июня по данным спутниковых снимков и видеоподтверждений есть информация о поражении 13 самолетов:

Авиабаза "Белая" (снимки):

4 Ту-95;

4 Ту-22М3;

Авиабаза Оленья (видео):

4 Ту-95;

1 Ан-12.

Что известно о массированной атаке на стратегическую авиацию РФ

В воскресенье, 1 июня, СБУ провела сенсационную массированную операцию "Паутина" против российской стратегической авиации. По предварительным данным, могло быть повреждено более 40 стратегических самолетов армии РФ. Под удары попали несколько авиабаз в разных уголках России – аэродромы "Белая", "Оленья", "Дягилево" и другие. В спецслужбе рассказали, что операцию готовили полтора года. Дроны атаковали российские авиабазы с фур, которые были рядом с ними.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне в очередной раз насмешили украинцев своим поведением во время атаки дронов в Иркутской области, где расположен российский военный аэродром "Белая". Местные жители поднялись на фуру, из которой вылетали БПЛА, и пытались забрасывать камнями FPV-дроны во время взлета. В целом население России взбешено и подавлено беспомощностью военных и властей, которые не смогли ни защитить самолеты, ни сделать что-то с Украиной.