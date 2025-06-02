Нове фото з супутника підтверджує знищення додаткових літаків на авіабазі "Бєлая" в Росії (фото та відео)

Станом на ранок 2 червня за даними супутникових знімків та відеопідтверджень є інформація про ураження російських 13 літаків

Авіабаза "Бєлая" в Іркутській області Росії стала однією з кількох російських авіабаз, що 1 червня зазнали атаки в рамках операції СБУ "Павутина". З'явилися додатковий супутниковий знімок та відео наслідків атаки.

Їх публікує Telegram-канал Exilenova+. Додатковий супутниковий знімок авіабази "Бєлая" показує ще три знищені дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Також з'явилися нові відео, зняті після атаки. На одному з них можна побачити густий сірий дим, що може свідчити про ураження одного з складів БК на аеродромі "Бєлая" в Іркутській області.

Перший супутниковий знімок авіабази "Бєлая" підтвердив знищення трьох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та одного стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Крім того, щонайменше один стратегічний бомбардувальник Ту-95МС було пошкоджено. На фото видно ще три Ту-95МС, статус яких достеменно не встановлений, можливо, вони теж пошкоджені.

Скільки ворожих літаків могло бути уражено 1 червня

З'явилися дані, скільки ворожих літаків могло бути знищено в ході операції "Павутина". Станом на ранок 2 червня за даними супутникових знімків та відеопідтверджень є інформація про ураження 13 літаків:

Авіабаза "Бєлая" (знімки):

4 Ту-95;

4 Ту-22М3;

Авіабаза Оленья (відео):

4 Ту-95;

1 Ан-12.

Що відомо про масовану атаку на стратегічну авіацію РФ

У неділю, 1 червня СБУ провела сенсаційну масовану операцію "Павутина" проти російської стратегічної авіації. За попередніми даними, могло бути пошкоджено понад 40 стратегічних літаків армії РФ. Під удари потрапили кілька авіабаз у різних куточках Росії – аеродроми "Бєлая", "Оленья", "Дягілєво" та інші. У спецслужбі розповіли, що операцію готували півтора року. Дрони атакували російські авіабази з фур, які були поруч з ними.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вкотре насмішили українців своєю поведінкою під час атаки дронів в Іркутській області, де розташовано російський військовий аеродром "Бєлая". Місцеві жителі піднялися на фуру, з якої вилітали БПЛА, і намагалися закидати каменями FPV-дрони під час зльоту. Загалом населення Росії розлючене та пригнічене безпорадністю військових та влади, які не змогли ані захистити літаки, ані зробити щось з Україною.