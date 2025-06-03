Росія не зможе відновити втрачені Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160: військовий оглядач пояснив, чому

У росіян є тільки своєрідна імітація виробництва стратегічних літаків завдяки радянському спадку.

Атака Служби безпеки України на аеродроми зі стратегічною авіацією росіян призвела до дуже болючих втрат для Кремля. За різними даними, щонайменше 13 літаків було знищено, а СБУ заявила про ураження 41 літака. Ці втрати росіяни відновити не зможуть, оскільки технології виробництва Ту-22М3, Ту-160 та навіть Ту-95МС вони втратили під час розпаду СРСР.

Про це сказав військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю "Телеграфу". Він зазначив, що станом на зараз у Росії повністю відсутнє виробництво стратегічних бомбардувальників. Є тільки своєрідна імітація цього виробництва завдяки радянському спадку.

"Тут буде невеличке пояснення, що таке ця імітація. У Росії залишились у спадок від Радянського Союзу зібрані фюзеляжі або їхні елементи на Казанському авіаційному заводі. Наприклад, Ту-22М3. У них таких пустих фюзеляжів чотири одиниці. І вони почали після 2014 року програму з відновлення виробництва Ту-22М3, а також Ту-160. Але це було не відновлення виробництва. Виробничі лінії там відсутні. Вони просто дозбирали, коли в них була така можливість, ті фюзеляжі, наповнювали їх. Це займало багато часу, але вони їх представляли як новий літак. Це не новий літак. Вони не можуть виробити новий літак. Вони можуть тільки дозбирати те, що в них залишилось від Радянського Союзу", – пояснив він.

Коваленко також нагадав, що навіть розрекламований Путіним турбогвинтовий літак-"кукурузник" "Байкал", не дуже складний літак цивільної авіації, який готували на заміну Ан-2, не змогли запустити у виробництво через величезну кількість дефектів. Якщо росіяни не здатні серійно виготовляти простий турбогвинтовий літак, то відновити виробництво стратегічних бомбардувальників Кремль тим більше не буде здатний.

"Ми розуміємо, що в Росії відновити це виробництво більшого великого літака, особливо якоїсь нової моделі типу ПАК ДА, як зараз піарять російські пропагандисти, це неможливо. Тому це незворотні втрати. Однозначно, це незворотні втрати", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вкотре насмішили українців своєю поведінкою під час атаки дронів в Іркутській області, де розташовано російський військовий аеродром "Бєлая". Місцеві жителі піднялися на фуру, з якої вилітали БПЛА, і намагалися закидати каменями FPV-дрони під час зльоту. Загалом населення Росії розлючене та пригнічене безпорадністю військових та влади, які не змогли ані захистити літаки, ані зробити щось з Україною.

Зазначимо, що у мережі вже опублікували супутникові знімки з російської авіабази "Бєлая". Перший знімок підтвердив знищення трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та одного стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Крім того, щонайменше один стратегічний бомбардувальник Ту-95МС було пошкоджено. На фото видно ще три Ту-95МС, статус яких достеменно не встановлений, можливо, вони теж пошкоджені. На другому знімку можна побачити три знищені Ту-22М3.