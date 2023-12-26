Демобилизация будет, но есть но: Залужный назвал сроки и условия

Залужный заявил, что ему бы хотелось демобилизации военных

Главком ВСУ Валерий Залужный заверил, что в армии согласны на демобилизацию военных. Однако назвал некоторые условия.

Об этом он заявил на закрытом брифинге. По словам Главнокомандующего, демобилизация возможна, через 36 месяцев службы. Однако при условиях: что не будет обострений на фронте, и что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить.

"Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело, благодаря которому мы можем сейчас с вами спокойно общаться. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, четко понимали, сколько им необходимо будет воевать", – сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров сделал важное заявление о демобилизации военных.

Также мы сообщали о том, Залужный объяснил, почему в Украине хотят отменить понятие "ограниченная годность" и что будет вместо. По его мнению, на сегодняшний день оперирования такими терминами, как инвалид второй или третьей группы "не является актуальным".