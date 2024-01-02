Вже закривають рахунки та переписують майно: експерт розповів, як українці готуються до посилення мобілізації

"Глибинний народ" в Україні має досвід ефективної протидії державі на різних етапах її існування

Законопроект про зміни до порядку мобілізації ще навіть не пройшов перше читання, а суспільство вже відреагувало на нього конкретними кроками. Дедалі більше людей "йдуть у тінь".

"Той пінг-понг, який влаштували з поданням законопроекту про зміни в порядок мобілізації (вручивши цю "гарячу картоплину" Кабміну), грає не стільки на зниження рейтингу Залужного, скільки на провокування негативних наслідків у суспільстві. Призводить до перетікання частини суспільства в те, що я називаю "глибинний народ". Люди уникають зіткнення з державою", — пояснив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю "Телеграфу".

Він додав, що законопроєкт ще навіть не пройшов перше читання, але ми вже чуємо про те, як переоформлюють власність, закривають банківські рахунки, знижують операції за картками. Люди, йдучи в "кеш", намагаються не залишати цифрових слідів, щоб їх було складніше відстежити за допомогою різних реєстрів – і ТЦК, і будь-кому іншому.

"А наш "глибинний народ" в Україні має досвід ефективної протидії державі на різних етапах її існування. Від авторитарного режиму Януковича – до сьогодення. І цей "глибинний народ" десятиліттями вибудовує досить ефективні засоби паралельного існування, не сплачуючи податки та не відсвічуючи в жодних реєстрах. Якщо хтось думає, що такий прошарок українців вдасться "виколупати" за допомогою поліції та представників ТЦК, то він дуже помиляється. Ну а якщо навіть частково вдасться когось "виколупати", боєздатність цих одиниць буде вкрай низькою", — резюмував Віталій Кулик.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Що не так зі змінами в порядку мобілізації та стратегією доходів: інтерв’ю з Віталієм Куликом

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