Мобілізувати можуть поліцейських? Міністр Клименко дав відповідь

З 24-го лютого 2023 року поліція на 80% збільшила свій функціонал

Міністерство внутрішніх справ України навмисне не збільшує кількість співробітників і не відкриває набір поліцейських, бо є розуміння того, що країні потрібні захисники. Таку заяву зробив голова відомства Ігор Клименко.

Він також відповів на питання, чи можлива взагалі мобілізація співробітників поліції. Відповідь міністр надав під час спілкування з журналісткою у телемарафоні "Єдині новини".

"Ще раз хочу повторити, якщо буде ситуація розвиватися так в країні, що необхідно буде стати до зброї, то ми готові це зробити.", — наголосив посадовець.

За його словами до повномасштабної війни з РФ на 10 тисяч українців приходилося 23-26 поліцейських. Зараз на деокупованих територіях – більше 100 правоохоронців. Режим набагато жорсткіший. Завдань у правоохоронців з’явилось набагато більше.

Очільник МВС повідомив, що з 24-го лютого 2023 року поліція на 80% збільшила свій функціонал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що новий законопроект про мобілізацію, запропонований урядом України, серед іншого, передбачає, що поліцейські будуть роздавати повістки без участі військових. Однак у самій поліції проти такої ідеї. Про це заявив голова Нацполіції Іван Виговський.