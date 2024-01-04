Посилення мобілізації в Україні: що стоїть за політичними танцями навколо законопроєкту

Багато норм документа мають бути згладжені та округлені, каже Іван Ступак

Внесений 25 грудня Кабінетом міністрів до Верховної Ради резонансний законопроєкт про зміни до порядку мобілізації, що передбачає її розширення та низку посилень покарань для ухилянтів, передбачувано поставлено на паузу. Заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") запевнила, що у нинішньому вигляді цей проєкт закону не виноситиметься на голосування у парламенті.

Зрозуміло, що документ потребує серйозних доопрацювань. Тому ситуацію з танцями навколо мобілізаційного законопроєкту "Телеграф" обговорив з експертами.

"Людожерський" законопроєкт стане "вегетаріанським"

Колишній працівник СБУ (у 2004—2015 рр.) та консультант комітету Верховної Ради з питань національної оборони та безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак так коментує те, що відбувається:

"Законопроєкт про мобілізацію жорсткий, навіть "людожерський". Озвучені неофіційно цифри (ані політики, ані військові не захотіли взяти на себе відповідальність) у 500 тисяч необхідного поповнення викликали шок і трепет. Плюс – зупинки на блокпостах, масова роздача повісток і зараз реально лякають громадянське населення. Що вже казати про запропоноване посилення покарань".

Але експерт упевнений – завдяки тому, що громадськість так потужно обговорює цей законопроєкт, він вийде врешті-решт дуже "вегетаріанським".

"Багато норм буде згладжено, округлено. У результаті законопроєкт не буде таким різким, вибуховим, – прогнозує Іван Ступак. – Припускаю також, що президент візьме на себе відповідальність – і знизить цифру необхідних для мобілізації людей з 500 до 300 тисяч. Тим самим підвищуючи собі рейтинг".

Потрібні батіг і пряник

Політексперт Денис Гороховський зазначає, що сьогодні вже абсолютно очевидно – ніхто не хоче брати на себе відповідальність за законопроєкт у тому вигляді, в якому він був представлений.

"Офіс президента посилається на Кабмін, Кабмін – на Міноборони, Міноборони – на головкома Залужного, – наголошує експерт. – А Залужний заявляє, що брав участь лише у першому етапі розробки законопроєкту і до його остаточної версії не має відношення".

За словами Дениса Гороховського, цей законопроєкт дуже сирий, містить масу не просто провокаційних, а й антиконституційних ініціатив та викликає обурення у суспільстві. І було зрозуміло, що у тому вигляді, в якому його вніс Кабмін, шансів пройти Раду проєкт не мав.

"Але це не знімає необхідності розв'язувати питання з мобілізацією, обліком військовозобов’язаних тощо. Тому слід очікувати, що новий законопроєкт жорсткіше регламентуватиме ці моменти. І більшість запропонованих ініціатив у тому чи іншому вигляді знайдуть відображення у фінальній версії документа", – прогнозує експерт.

Головне, продовжує Денис Гороховський, щоб з цього законопроєкту прибрали абсолютно абсурдні речі, які або порушують базові права та свободи людини, або мають певні стратегічні ризики.

"Так, наприклад, норма про блокування рахунків за ухилення від мобілізації може спричинити масове зняття депозитів. А це – удар по банківській системі країни. Або підвищення необхідної для броні ставки для викладачів вищих навчальних закладів з 0,75 до 1 може призвести до того, що у країні просто не залишиться викладачів окремих спеціальностей. Таких норм у законопроєкті можна знайти дюжину", – каже експерт.

Він констатує: новий закон про мобілізацію має бути буквально новим суспільним договором, який передбачає і батіг, і пряник. Інакше, попереджає Денис Гороховський, країна ризикує отримати велику проблему через перехід сотень тисяч громадян у "тінь".

Влада сама себе поставила у безвиграшне становище

Політолог Володимир Цибулько впевнений: проєкт закону про мобілізацію у первісному вигляді мав явно політтехнологічний характер і мав перекласти всі помилки політичного керівництва на військових.

"Відверто антиконституційні новели, проти яких не виступило керівництво ВР, зате жорстко відреагував омбудсмен, підтвердили стару схему: "купи козу – продай козу". Зеленський постарався виступити мудрим батьком нації, пропонуючи все обговорити в широкому колі. Але надто на поверхні все", — вважає експерт.

На думку Володимира Цибулька, примітивна спекуляція лежала на поверхні, а влада сама поставила себе у безвиграшне становище.

"Вона "качала" оптимістичну пропаганду про швидку перемогу. У результаті спалила психологічну готовність українців до тривалої війни", — пояснює політолог.

Втрачено і час, і бойовий потенціал, зазначає він. І тепер потрібно укладати з суспільством новий "контракт на війну".

"Але суспільство вже не хоче ділитися перемогою (яка точно буде, питання лише в часі та кількості втрат) зі збанкрутілою командою Зеленського. Без коаліційного уряду, без викидання з влади шахраїв, мародерів і злодюг такий контракт неможливий! Як і без звільнення з військ деяких бездарних "м’ясників", які будували кар’єру на задоволенні забаганок політиків ціною життів простих солдатів", – констатує Володимир Цибулько.