Ужесточение мобилизации в Украине: что стоит за политическими плясками вокруг законопроекта

Многие нормы документа должны быть сглажены и округлены, говорит Иван Ступак

Внесенный 25 декабря Кабинетом министров в Верховную Раду резонансный законопроект об изменениях в порядке мобилизации, предполагающий ее расширение и ряд ужесточений наказаний для уклонистов, предсказуемо поставлен на паузу. Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа") заверила, что в нынешнем виде этот проект закона не будет выноситься на голосование в парламенте.

Ясно, что документ требует серьезных доработок. Поэтому ситуацию с плясками вокруг мобилизационного законопроекта "Телеграф" обсудил с экспертами.

"Людоедский" законопроект станет "вегетарианским"

Бывший работник СБУ (в 2004—2015 гг.) и консультант комитета Верховной Рады по национальной обороне и безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак так комментирует происходящее:

"Законопроект о мобилизации жесткий, даже "людоедский". Озвученные неофициально цифры (ни политики, ни военные не захотели взять на себя ответственность) в 500 тысяч необходимого пополнения вызвали шок и трепет. Плюс – остановки на блокпостах, массовая раздача повесток и сейчас реально пугают гражданское население. Что уж говорить о предлагаемом ужесточении наказаний".

Но эксперт уверен – благодаря тому, что общественность так мощно обсуждает этот законопроект, он выйдет в итоге очень даже "вегетарианским".

"Многие нормы будут сглажены, округлены. В итоге законопроект не будет таким резким, взрывным, – прогнозирует Иван Ступак. – Предполагаю также, что президент возьмет на себя ответственность – и снизит цифру необходимых для мобилизации людей с 500 до 300 тысяч. Тем самым повышая себе рейтинг".

Нужны кнут и пряник

Политэксперт Денис Гороховский отмечает, что сегодня уже совершенно очевидно – никто не хочет брать на себя ответственность за законопроект в том виде, в котором он был представлен.

"Офис президента ссылается на Кабмин, Кабмин – на Минобороны, Минобороны – на главкома Залужного, – подчеркивает эксперт. – А Залужный заявляет, что участвовал только на первом этапе разработки законопроекта и к его окончательной версии отношения не имеет".

По словам Дениса Гороховского, этот законопроект очень сырой, содержит массу не просто провокационных, но и антиконституционных инициатив и вызывает возмущение в обществе. И было понятно, что в том виде, в котором его внес Кабмин, шансов пройти Раду у проекта не было.

"Но это не снимает необходимости решать вопросы с мобилизацией, учетом военнообязанных и так далее. Поэтому следует ожидать, что новый законопроект будет более жестко регламентировать эти моменты. И большинство предложенных инициатив в том или ином виде найдут отражение в финальной версии документа", – прогнозирует эксперт.

Главное, продолжает Денис Гороховский, чтобы из этого законопроекта убрали совершенно абсурдные вещи, которые либо нарушают базовые права и свободы человека, либо несут в себе определенные стратегические риски.

"Так, например, норма о блокировании счетов за уклонение от мобилизации может повлечь за собой массовое снятие депозитов. А это – удар по банковской системе страны. Или повышение требуемой для брони ставки для преподавателей высших учебных заведений с 0,75 до 1 может привести к тому, что в стране просто не останется преподавателей отдельных специальностей. Таких норм в законопроекте можно найти дюжину", – говорит эксперт.

Он констатирует: новый закон о мобилизации должен быть буквально новым общественным договором, предусматривающим и кнут, и пряник. Иначе, предупреждает Денис Гороховский, страна рискует получить большую проблему посредством перехода сотен тысяч граждан в "тень".

Власть сама себя поставила в безвыигрышное положение

Политолог Владимир Цыбулько уверен: проект закона о мобилизации в первоначальном виде имел явно политтехнологический характер и должен был переложить все ошибки политического руководства на военных.

"Откровенно антиконституционные новеллы, против которых не выступило руководство ВР, зато жестко отреагировал омбудсмен, подтвердили старую схему: "купи козу – продай козу". Зеленский постарался выступить мудрым отцом нации, предлагая всё обсудить в широком кругу. Но слишком на поверхности всё было изначально", – считает эксперт.

По мнению Владимира Цыбулько, примитивная спекуляция лежала на поверхности, а власть сама поставила себя в безвыигрышное положение.

"Она "качала" оптимистическую пропаганду о скорой победе. В итоге сожгла психологическую готовность украинцев к длительной войне", – поясняет политолог.

Потеряно и время, и боевой потенциал, отмечает он. И теперь нужно с обществом заключать новый "контракт на войну".

"Но общество уже не хочет делиться победой (которая точно будет, вопрос лишь во времени и количестве потерь) с обанкротившейся командой Зеленского. Без коалиционного правительства, без выбрасывания из власти мошенников, мародеров и ворюг такой контракт невозможен! Как и без увольнения из войск некоторых бездарных "мясников", строивших карьеру на удовлетворении прихотей политиков ценой жизней простых солдат", – констатирует Владимир Цыбулько.