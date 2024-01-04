Мобилизовать могут полицейских? Министр Клименко дал ответ

С 24 февраля 2023 года полиция на 80% увеличила свой функционал

Министерство внутренних дел Украины умышленно не увеличивает количество сотрудников и не открывает набор полицейских, потому что понимание того, что стране нужны защитники. Такое заявление сделал глава ведомства Игорь Клименко.

Он также ответил на вопрос, возможна ли вообще мобилизация сотрудников полиции. Ответ министр предоставил во время общения с журналисткой в телемарафоне "Единые новости".

"Еще раз хочу повторить, если будет ситуация развиваться так в стране, что необходимо будет взять в руки оружие, то мы готовы это сделать. ", — подчеркнул чиновник.

По его словам, до полномасштабной войны с РФ на 10 тысяч украинцев приходилось 23-26 полицейских. Сейчас на деоккупированных территориях – более 100 правоохранителей. Режим гораздо более жесткий. Задач у правоохранителей появилось гораздо больше.

Глава МВД сообщил, что с 24 февраля 2023 года полиция на 80% увеличила свой функционал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новый законопроект о мобилизации, предложенный правительством Украины, среди прочего предусматривает, что полицейские будут раздавать повестки без участия военных. Однако в самой полиции против такой идеи. Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский.