Цифра вражає: у МВС розповіли, скільки справ відкрито проти ухилянтів

У країні все ще залишилися ті, хто намагається уникнути мобілізації

В Україні відкрито близько дев’яти тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації. З них 2600 передано до суду.

Такі дані озвучив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Подробиці він повідомив в ефірі телемарафону у четвер, 4 січня.

"На сьогоднішній день близько 9 тисяч кримінальних проваджень (відкрито — ред.). 2600 таких матеріалів направлено до суду ", — розповів Клименко.

Міністр наголосив на тому, що правоохоронці працюють у рамках законодавства – це стаття 306 Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні було запроваджено військовий стан. Чоловікам призовного віку заборонили виїжджати за межі країни. При цьому влада передбачила низку винятків. Майже через два роки війни в країні ще є ті, хто намагається уникнути закону, або "допомогти" іншим бігти за кордон. Поліцейські регулярно ловлять ухилянтів та викривають відповідні схеми.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні пропонується суттєво змінити правила мобілізації. У разі ухвалення цього закону проти ухилянтів можуть запровадити санкції, а список категорій для відстрочення зі служби скорочується. Також повістки пропонується надсилати онлайн.