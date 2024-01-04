Цифра впечатляет: в МВД рассказали, сколько дел открыто против уклонистов

В стране все еще остались те, кто пытается избежать мобилизации

В Украине открыто около девяти тысяч уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации. Из них 2600 переданы в суд.

Такие данные озвучил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Подробности он сообщил в эфире телемарафона в четверг, 4 января.

"На сегодняшний день около 9 тысяч уголовных производств (открыто — ред.). 2600 таких материалов направлено в суд", — рассказал Клименко.

Министр акцентировал на том, что правоохранители работают в рамках законодательства — это статья 306 Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запретили выезжать за пределы страны. При этом власти предусмотрели ряд исключений. Спустя почти два года войны в стране еще есть те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать за границу. Полицейские регулярно ловят уклонистов и разоблачают соответствующие схемы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине предлагается существенно изменить правила мобилизации. В случае принятия данного закона против уклонистов могут ввести санкции, а список категорий для отсрочки со службы сокращается. Также повестки предлагается отправлять онлайн.