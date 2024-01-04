"Армия для плохих людей?" Залужный выступил категорически против одной из норм законопроекта о мобилизации

Одно из предложений вызвало негативную реакцию Главнокомандующего ВСУ

В четверг, 4 января 2024 года, состоялось первое обсуждение резонансного законопроекта о мобилизации, на котором присутствовал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он выступил против призыва заключенных и осужденных.

Залужный заявил, что армия не для плохих людей. Об этом сообщает NV, ссылаясь на слова одного из неназванного народного депутата.

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"Он выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Он говорит: это армия для плохих людей? Это не так. Но он также сказал: мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тысяч и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч, до 400 тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите сражайтесь, если не обеспечите", ― рассказал депутат.

В Верховной Раде Залужный также заявил, что будут беречь каждую жизнь. Он пообещал обучение длительностью в 80 дней.

Напомним, что на обсуждение скандального законопроекта в Верховную Раду пригласили Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталу и министра обороны Рустема Умерова. Последний, по словам неназванного собеседника, настаивал на необходимости принять законопроект в текущем виде. Якобы никто не хочет работать над новой версией документа, кроме депутатки Марьяны Безуглой.

Но пришли в Раду и другие главы ведомства. Так, министр образования Оксен Лисовой попросил не призывать учителей. С просьбой не мобилизовать правоохранителей к депутатам обратился глава Национальной полиции Иван Выговский.

По предварительной информации, обсуждать скандальный законопроект будут до субботы включительно, то есть три дня. Некоторые депутаты от "Слуги народа" хотят создать комитетский проект, новый. Другие же настаивают на необходимости вносить правки в текущий законопроект.

Напомним, что одно из спорных положений говорит о снятии отсрочки от мобилизации для некоторых студентов. Подробности ранее писал "Телеграф".