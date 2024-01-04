ЗСУ стримують окупантів біля двох населених пунктів: що відбувається на фронті (мапа)

За останню добу сталося 58 бойових зіткнень

Українські військові продовжують стійко тримати оборону та відбивати атаки. А на Мар’їнському напрямі воїни ЗСУ стримують російських окупантів біля двох населених пунктів.

Про це у четвер, 4 січня, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загалом за останню добу сталося 58 бойових зіткнень.

Так, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районі Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку наші бійці відбили 4 атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" воїни продовжують стримувати ворога, котрий все ще намагається Авдіївку. Наші захисники тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Силами оборони було відбито 13 атак. А також ще 19 атак у районах Північного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Запорізькому напрямі українські військові відбили атаку супротивника у районі Роботиного.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Попри великі втрати, ворог продовжує намагатися вибити наші підрозділи із позицій. Минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові знищили третю рідкісну техніку російських окупантів. Вона практично не використовувалася ворогом у бойових умовах.