Евакуатор не допоміг: ЗСУ знищили третю одиницю рідкісної російської техніки

Техніка хоч і не озброєна, але критично важлива для ворога

Російські окупанти продовжують кидати в бій дедалі рідкіснішу техніку, кількість якої іноді обчислюється одиницями. Але це не рятує її від знищення, як, наприклад, броньовану ремонтно-експлуатаційну машину (БРЕМ-Л) на базі БМП-3.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, йдеться про надзвичайно рідкісну техніку, яку ЗСУ вдалося вразити лише дві одиниці.

"Робота над проектом БРЕМ-Л почалася в 1980-х, а її перший дослідний зразок був створений у 1990-х. Тим не менш, у російській армії дуже скептично ставилися до концепції броньованої ремонтно-евакуаційної машини на базі БМП-3, орієнтованої виключно на порятунок однотипної техніки, а тому, незважаючи на вельми великий парк ББМ, не поспішали її масово замовляти. Натомість дані БРЕМ-Л змогли спихнути ОАЕ та Венесуелі", — пише експерт.

БРЕМ-Л призначений для буксирування та евакуації легкої техніки, що застрягла і пошкоджена — БТР, БМП, БМД та ін. — у тому числі з-під вогню противника. Забезпечує необхідний ремонт та технічне обслуговування у польових умовах. Крім того, техніка може окопуватись та перевозити до 1,7 тонн різних вантажів на спеціальній платформі.

Словом, техніка призначена для виконання досить специфічних завдань, але, судячи з низьких втрат, вона практично не використовувалася в бойових умовах, де існує ризик її втрати. В результаті ЗС РФ зазнають величезних втрат у легкій бронетехніці не лише через дії ЗСУ, а й відмови від порятунку підбитих БТР та БМП через брак евакуаційних машин.

Ще одним прикладом невдалої російської техніки став протитанковий комплекс "Штурм-С", при якому попадання в легкоброньований МТ-ЛБ викликає потужну детонацію 12 протитанкових ракет і знищує весь розрахунок.