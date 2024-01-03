Эвакуатор не помог: ВСУ уничтожили третью единицу редкой российской техники

Техника хотя и не вооружена, но критически важна для врага

Российские оккупанты продолжают бросать в бой все более редкую технику, количество которой иногда исчисляется единицами. Но это не спасает ее от уничтожения, как, например, бронированную ремонтно-эксплуатационную машину (БРЭМ-Л) на базе БМП-3.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, речь идет о чрезвычайно редкой технике, которой ВСУ удалось поразить всего две единицы.

"Работа над проектом БРЭМ-Л началась в 1980-х, а её первый опытный образец был создан в 1990-х. Тем не менее, в российской армии весьма скептически относились к концепции бронированной ремонтно-эвакуационной машины на базе БМП-3, ориентированной исключительно на спасение однотипной техники, а потому, не смотря на весьма обширный парк ББМ, не спешили её массово заказывать. Вместо этого данные БРЭМ-Л смогли спихнуть ОАЭ и Венесуэле", — пишет эксперт.

БРЭМ-Л предназначен для буксировки и эвакуации застрявшей и повреждённой лёгкой техники — БТР, БМП, БМД и др. — в том числе из-под огня противника. Обеспечивает необходимый ремонт и техническое обслуживание в полевых условиях. Кроме того, техника может окапываться и перевозить до 1,7 тонн различных грузов на специальной платформе.

Словом, техника предназначена для выполнения довольно специфических задач, но судя по низким потерям, она практически не использовалась в боевых условиях, где существует риск ее утраты. В результате ВС РФ несут огромные потери в легкой бронетехнике не только из-за действий ВСУ, но и отказа от спасения подбитых БТР и БМП из-за нехватки эвакуационных машин.

Еще одним примером неудачной российской техники стал противотанковый комплекс "Штурм-С", при котором попадание в легкобронированный МТ-ЛБ вызывает мощную детонацию 12 противотанковых ракет и разом уничтожает весь расчет.