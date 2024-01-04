ВСУ сдерживают оккупантов возле двух населенных пунктов: что происходит на фронте (карта)

За последние сутки произошло 58 боевых столкновений

Украинские военные продолжают стойко держать оборону и отбивать атаки. А на Марьинском направлении воины ВСУ сдерживают российских оккупантов возле двух населенных пунктов.

Об этом в четверг, 4 января, сообщает Генштаб ВСУ. В целом за последние сутки произошло 58 боевых столкновений.

Так, на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Бахмутском направлении наши бойцы отразили 4 атаки оккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" воины продолжают сдерживать врага, который все еще пытается Авдеевку. Наши защитники держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки Силами обороны было отбито 13 атак. А также еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Запорожском направлении украинские военные отбили атаку противника в районе Роботиного.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг продолжает пытаться выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные уничтожили третью по счету редкую технику российских оккупантов. Она практически не использовалась врагом в боевых условиях.