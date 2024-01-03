ЗСУ вигнали росіян із частини позицій на важливій ділянці: що відбувається на фронтах (карта)

Найгарячіша точка фронту — Авдіївський напрямок

Триває 679 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 2 січня сталося 57 бойових зіткнень. Наші воїни просунулися у Запорізькій області та покращили тактичне положення на Авдіївському напрямку.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області. Ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на Куп’янському напрямку на карті deepstatemap

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили шість атак росіян. Бої точилися в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstatemap

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, він не перестає намагатися оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Минулої доби Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області. На південний схід від Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне становище.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstatemap

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили російську атаку неподалік Роботиного Запорізької області. У районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога залишити деякі позиції.

Ситуація на Запорізькому напрямку на карті deepstatemap

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти не залишають спроб вибити наші підрозділи із позицій. За добу 2 січня росіяни здійснили 9 штурмових дій, успіху не мали.

Ситуація на Херсонському напрямку на карті deepstatemap

Раніше "Телеграф" розповідав, що американський військовий журналіст Девід Акс написав статтю про битву під Кринками. У ній йдеться про те, що українські військові утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в районі Кринок. Водночас росіяни безуспішно протягом 10 тижнів намагаються вибити звідти ЗСУ, часом застосовуючи "маневри Жукова".