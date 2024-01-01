"Україна не ворог... ми посилимо атаки": Путін заявився до госпіталю до окупантів і нагородив купу маячні

Путін згадав і Захід, і Бєлгород, і Україну

Президент Росії Володимир Путін 1 січня відвідав госпіталь із пораненими окупантами. Там він зробив низку цинічних заяв, зокрема про Україну.

Про це повідомляють російські пропагандисти. "Телеграф" зібрав самі "вершки" серед нової маячні.

Україна "не ворог"

"Україна для Росії не ворог. Ворог — ті на Заході, хто хоче стратегічної поразки РФ. Захід споконвіку ставить завдання розібратися з Росією, але ми, схоже, з ними розберемося швидше".

Ще раз прокоментував атаку на Бєлгород

Путін назвав вибухи у Бєлгороді "терактом". При цьому він цинічно заявив, що РФ у відповідь нібито не битиме "по майданам" в українських містах. Тут варто нагадати, що лише за минулу ніч убивця провів масштабну атаку дронами, під час якої загинув підліток.

"Вони хочуть нас залякати і породити невпевненість усередині країни, але ми нарощуватимемо удари".

Путін марить про те, що ЗСУ "здуваються"

За його твердженням, ЗСУ витрачають 5-6 тисяч 155-мм снарядів за добу, а США виробляють лише 14 тисяч на місяць, тому "вичерпання настає досить швидко".

Президент РФ вигадав, що армія РФ вже найкраща у світі

За його словами, армія його головорізів є найбоєздатнішою у світі і її можливості нібито кратно збільшуються.

Путін нібито хоче завершення війни

Путін заявив, що Росія хоче завершити війну якнайшвидше, але на своїх умовах. "Росія не хоче воювати нескінченно, але й здавати свої позиції не буде. Цьому не бувати"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін осоромився під час нової появи на камеру.