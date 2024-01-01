"Украина не враг... мы усилим атаки": Путин заявился в госпиталь к оккупантам и нагородил кучу бреда

Путин упомянул и Запад, и Белгород, и Украину

Президент России Владимир Путин 1 января посетил госпиталь с раненными оккупантами. Там он сделал ряд циничных заявлений, в частности об Украине.

Об этом передают российские пропагандисты. "Телеграф" собрал самые "сливки" среди новых бредней.

Украина "не враг"

"Украина для России не враг. Враг — те на Западе, кто хочет стратегического поражения РФ. Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберёмся быстрее".

Еще раз прокомментировал атаку на Белгород

Путин назвал взрывы в Белгороде "терактом". При этом он цинично заявил, что РФ в ответ якобы не будет бить по "площадям" в украинских городах. Тут стоит напомнить, что только за прошедшую ночь убийца провел масштабную атаку дронами, во время которой погиб подросток.

"Они хотят нас запугать и породить неуверенность внутри страны, но мы будем наращивать удары".

Путин бредит о том, что ВСУ "сдуваются"

По его утверждению, ВСУ тратят 5-6 тысяч 155-мм снарядов за сутки, а США производят всего 14 тысяч в месяц, поэтому "исчерпание наступает довольно быстро".

Президент РФ придумал, что армия РФ уже лучшая в мире

По его словам, армия его головорезов является самой боеспособной в мире и её возможности якобы кратно увеличиваются.

Путин якобы хочет завершения войны

Путин заявил, что Россия хочет завершить войну как можно быстрее, но на своих условиях. "Россия не хочет воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не будет. Этому не бывать"

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин оконфузился во время нового появления на камеру