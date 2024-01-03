ВСУ выгнали россиян с части позиций на важном участке: что происходит на фронтах (карта)

Самая горячая точка фронта — Авдеевское направление

Идет 679-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 2 января произошло 57 боевых столкновений. Наши воины продвинулись в Запорожской области и улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, сообщили в Генштабе ВСУ.

Ситуация на Купянском направлении на карте deepstatemap

На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак россиян. Бои шли в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstatemap

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, он не перестает пытаться окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Юго-восточнее Новобахмутовки наши защитники улучшили тактическое положение.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstatemap

На Запорожском направлении украинские воины отбили российскую атаку неподалеку от Работино Запорожской области. В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции.

Ситуация на Запорожском направлении на карте deepstatemap

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За сутки 2 января россияне совершили 9 штурмовых действий, успеха не имели.

Ситуация на Херсонском направлении на карте deepstatemap

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американский военный журналист Дэвид Акс написал статью о битве под Крынками. В ней говорится, что украинские военные удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынок. В то же время россияне безуспешно на протяжении 10 недель пытаются выбить оттуда ВСУ, порой применяя "маневры Жукова".