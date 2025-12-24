Россия снова ударила КАБАми по Запорожью. Поврежден жилой дом, есть пострадавшие (фото и видео)

Враг продолжает терроризировать мирные украинские города

Около четырех часов утра в среду, 24 декабря, в Запорожье прогремели взрывы. Россия атаковала город КАБами: поврежден жилой дом, пострадали люди.

Что нужно знать:

РФ часто использует КАБы для ударов по украинским городам, до которых они способны долететь

Предыдущий удар этими бомбами по Запорожью враг нанес 17 декабря

На месте удара работают все необходимые службы, люди получают помощь

Перед взрывами глава Запорожской ОВ Иван Федоров предупреждал об угрозе применения врагом управляемых авиационных бомб. Впоследствии он проинформировал, что враг нанес по Запорожью не менее трех ударов.

Поврежденный дом

Горели авто

Двор усеян обломками

Кроме повреждения дома из-за удара загорелись гаражи и автомобили. На месте работают экстренные службы.

Два человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье. Пострадавшие мужчина и женщина получают всю необходимую помощь, – написал Иван Федоров.

Он показал фото и видео с места. В доме ударной волной выбило окна, местами и рамы. Двор засыпан обломками, на одном из фото — сгоревшая машина.

Напомним, 17 декабря, после 11 часов, Россия также атаковала Запорожье КАБАМИ. Два многоквартирных дома получили значительные разрушения, еще 12 многоквартирных и частных домов были повреждены. Пострадали 26 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о массированной российской атаке на Украину 23 декабря. Погибли двое людей, один из них — ребенок. Еще несколько человек пострадали. Россияне использовали для удара более 650 дронов и 30 ракет. Под ударом находились не менее 13 областей.