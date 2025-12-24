Зросла кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю. Як виглядає пошкоджений будинок (фото і відео)

Ворог продовжує тероризувати мирні українські міста

Близько четвертої години ранку у середу, 24 грудня, в Запоріжжі пролунали вибухи. Росія атакувала місто КАБами: пошкоджено житловий будинок, є постраждалі.

Що треба знати:

РФ часто використовує КАБи для ударів по українських містах, до яких вони здатні долетіти

Попередній удар цими бомбами по Запоріжжю ворог завдав 17 грудня

На місці удару працюють всі необхідні служби, люди отримують допомогу

Оновлено 7:10 Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя збільшилася до трьох людей, — Федоров. До лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік. Щонайменше 13 багатоквартирних будинків пошкоджені. В них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії.

Перед вибухами глава Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу застосування ворогом керованих авіаційних бомб. Згодом він поінформував, що ворог завдав по Запоріжжю щонайменше три удари.

Пошкоджений будинок

Горіли авто

Двір всіяно уламками

Окрім пошкодження будинку, через удар загорілися гаражі та автомобілі. На місці працюють екстрені служби.

Двоє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Постраждалі чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу, — написав Іван Федоров

Він показав фото та відео з місця. В будинку ударною хвилею повибивало вікна, місцями і рами. Двір засипано уламками, на одному з фото — згоріла машина.

Нагадаємо, 17 грудня, після 11 години, Росія також атакувала Запоріжжя КАБАми. Два багатоквартирних будинки зазнали значних руйнувань, ще 12 багатоквартирних та приватних будинків було пошкоджено. Постраждали 26 людей.

Раніше "Телеграф" розповідав про масовану російську атаку на Україну 23 грудня. Загинуло двоє людей, одна з них — дитина. Ще кілька людей постраждали. Росіяни використали для удару понад 650 дронів та 30 ракет. Під ударом були щонайменше 13 областей.