Разрушена крыша, выбиты все окна. Как выглядит Киев после массированной атаки РФ (репортаж)

Известно о пяти пострадавших в столице

В ходе массированной российской атаки на Украину враг атаковал Киев. Повреждены несколько пятиэтажек в Святошинском районе.

Что нужно знать:

Россия использовала для удара по Украине более 650 дронов и 30 ракет

Активно работали Силы ПВО, большинство вражеских целей сбито

Однако, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие, пять человек травмированы в столице

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал у дома, получившего наибольшие повреждения. Повреждена крыша пятиэтажки, также взрывной волной вынесло окна и рамы.

Последствия атаки

Частично разрушенна крыша

Спасатели работают в каждой поврежденной квартире

Выбило все окна

Не уцелело ни одного окна

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в пятиэтажке в Святошинском районе произошло частичное разрушение крыши дома и поврежден фасад. Конструкции строения не повреждены.

Пострадали четыре человека. В частности, медики госпитализировали девушку-подростка, одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно. Двум — на месте, — рассказал Кличко

От российской агрессии страдают не только люди и животные, но даже растения

Люди спасают своих любимцев

Жители пострадавшего дома

В ГСЧС уточнили, что в результате падения вражеского беспилотника зафиксировано повреждение нескольких пятиэтажек в Святошинском районе. Известно о пяти пострадавших. Спасатели производят демонтаж аварийных конструкций поврежденных домов в результате попадания.

Атака на Украину 23 декабря — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ использовала для атаки более 650 дронов и 30 ракет. Всего под ударом уже было по меньшей мере 13 областей. Значительную часть дронов и ракет удалось сбить.

Россияне запускали ракеты "Кинжал" и "Калибр ". К сожалению, на Житомирщине умер пострадавший ребенок 2021 года рождения. Также есть погибший на Хмельнитчине.

В "Укрэнерго" проинформировали, что враг совершил уже девятую с начала года массированную атаку на энергосистему Украины. В результате – на утро почти полностью были обесточены потребители в Ровенской области. Также из-за обстрелов возникли обесточивания в Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Во многих регионах были применены аварийные отключения.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером в пятницу, 19 декабря, Россия ударила баллистикой по портовой инфраструктуре Одесского района. Известно о семи погибших и 15 пострадавших.