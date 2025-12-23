Разрушена крыша, выбиты все окна. Как выглядит Киев после массированной атаки РФ (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Известно о пяти пострадавших в столице
В ходе массированной российской атаки на Украину враг атаковал Киев. Повреждены несколько пятиэтажек в Святошинском районе.
Что нужно знать:
- Россия использовала для удара по Украине более 650 дронов и 30 ракет
- Активно работали Силы ПВО, большинство вражеских целей сбито
- Однако, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие, пять человек травмированы в столице
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал у дома, получившего наибольшие повреждения. Повреждена крыша пятиэтажки, также взрывной волной вынесло окна и рамы.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в пятиэтажке в Святошинском районе произошло частичное разрушение крыши дома и поврежден фасад. Конструкции строения не повреждены.
Пострадали четыре человека. В частности, медики госпитализировали девушку-подростка, одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно. Двум — на месте, — рассказал Кличко
В ГСЧС уточнили, что в результате падения вражеского беспилотника зафиксировано повреждение нескольких пятиэтажек в Святошинском районе. Известно о пяти пострадавших. Спасатели производят демонтаж аварийных конструкций поврежденных домов в результате попадания.
Атака на Украину 23 декабря — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ использовала для атаки более 650 дронов и 30 ракет. Всего под ударом уже было по меньшей мере 13 областей. Значительную часть дронов и ракет удалось сбить.
Россияне запускали ракеты "Кинжал" и "Калибр ". К сожалению, на Житомирщине умер пострадавший ребенок 2021 года рождения. Также есть погибший на Хмельнитчине.
В "Укрэнерго" проинформировали, что враг совершил уже девятую с начала года массированную атаку на энергосистему Украины. В результате – на утро почти полностью были обесточены потребители в Ровенской области. Также из-за обстрелов возникли обесточивания в Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Во многих регионах были применены аварийные отключения.
Как сообщал "Телеграф", поздно вечером в пятницу, 19 декабря, Россия ударила баллистикой по портовой инфраструктуре Одесского района. Известно о семи погибших и 15 пострадавших.