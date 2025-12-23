Укр

Разрушена крыша, выбиты все окна. Как выглядит Киев после массированной атаки РФ (репортаж)

Елена Руденко
Последствия удара
Последствия удара. Фото Коллаж "Телеграф"

Известно о пяти пострадавших в столице

В ходе массированной российской атаки на Украину враг атаковал Киев. Повреждены несколько пятиэтажек в Святошинском районе.

Что нужно знать:

  • Россия использовала для удара по Украине более 650 дронов и 30 ракет
  • Активно работали Силы ПВО, большинство вражеских целей сбито
  • Однако, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие, пять человек травмированы в столице

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал у дома, получившего наибольшие повреждения. Повреждена крыша пятиэтажки, также взрывной волной вынесло окна и рамы.

Из-за российской атаки 23 декабря повреждена 5-этажка в Киеве
Последствия атаки
Киевский дом, поврежденный русским дроном 23.12.2025
Частично разрушенна крыша
Из-за российской атаки 23 декабря повреждена 5-этажка в Киеве
Спасатели работают в каждой поврежденной квартире
Киевский дом, поврежденный российским дроном 23.12.2025
Выбило все окна
Из-за российской атаки 23 декабря повреждена 5-этажка в Киеве
Не уцелело ни одного окна

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в пятиэтажке в Святошинском районе произошло частичное разрушение крыши дома и поврежден фасад. Конструкции строения не повреждены.

Пострадали четыре человека. В частности, медики госпитализировали девушку-подростка, одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно. Двум — на месте, — рассказал Кличко

Киевский дом, поврежденный российским дроном 23.12.2025
От российской агрессии страдают не только люди и животные, но даже растения
Житель дома в Киеве, поврежденного дроном РФ 23 декабря
Люди спасают своих любимцев
Киевский дом, поврежденный российским дроном 23.12.2025
Жители дома в Киеве, поврежденного дроном РФ 23 декабря
Жители пострадавшего дома

В ГСЧС уточнили, что в результате падения вражеского беспилотника зафиксировано повреждение нескольких пятиэтажек в Святошинском районе. Известно о пяти пострадавших. Спасатели производят демонтаж аварийных конструкций поврежденных домов в результате попадания.

Атака на Украину 23 декабря — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ использовала для атаки более 650 дронов и 30 ракет. Всего под ударом уже было по меньшей мере 13 областей. Значительную часть дронов и ракет удалось сбить.

Россияне запускали ракеты "Кинжал" и "Калибр ". К сожалению, на Житомирщине умер пострадавший ребенок 2021 года рождения. Также есть погибший на Хмельнитчине.

В "Укрэнерго" проинформировали, что враг совершил уже девятую с начала года массированную атаку на энергосистему Украины. В результате – на утро почти полностью были обесточены потребители в Ровенской области. Также из-за обстрелов возникли обесточивания в Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Во многих регионах были применены аварийные отключения.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером в пятницу, 19 декабря, Россия ударила баллистикой по портовой инфраструктуре Одесского района. Известно о семи погибших и 15 пострадавших.

