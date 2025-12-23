Зруйновано дах, вибито всі вікна. Як виглядає Київ після масованої атаки РФ (репортаж)

Відомо про п'ятьох постраждалих у столиці

В ході масованої російської атаки на Україну ворог атакував Київ. Пошкоджено кілька п'ятиповерхівок у Святошинському районі.

Що треба знати:

Росія використала для удару по Україні понад 650 дронів та 30 ракет

Активно працювали Сили ППО, більшість ворожих цілей збито

Однак, на жаль є загиблі та постраждалі, п'ятеро людей травмовано у столиці

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував біля дому, що отримав найбільші ушкодження. Пошкоджено дах п'ятиповерхівки, також вибуховою хвилею повиносило вікна та шибки.

Наслідки атаки

Частково зруйнований дах

Рятувальники працюють в кожній пошкодженій квартирі

Вибило всі вікна

Не вціліло жодного вікна

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у п'ятиповерхівки у Святошинському районі сталося часткове руйнування даху будинку та пошкоджений фасад. Конструкції будівлі не пошкоджені.

Постраждали четверо людей. Зокрема, медики госпіталізували дівчину-підлітка, одному постраждалому надали допомогу амбулаторно. Двом — на місці, — розповів Кличко

Від російської агресії страждають не лише люди та тварини, але навіть рослини

Люди рятують своїх улюбленців

Жителі постраждалого дома

У ДСНС уточнили, що внаслідок падіння ворожого безпілотника зафіксовано пошкодження декількох п'ятиповерхівок у Святошинському районі. Відомо про п'ятьох постраждалих. Рятувальники проводять демонтаж аварійних конструкцій пошкоджених будинків внаслідок влучання.

Атака на Україну 23 грудня — що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ використала для атаки понад 650 дронів та 30 ракет. Загалом під ударом уже були щонайменше 13 областей. Значну частину дронів і ракет вдалося збити.

Росіяни запускали ракети "Кинджал" та "Калібр". На жаль, на Житомирщині померла постраждала дитина 2021 року народження. Також є загиблий на Хмельниччині.

В "Укренерго" поінформували, що ворог здійснив вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок цього – на ранок майже повністю були знеструмлені споживачі у Рівненській області. Також через обстріл виникли знеструмлення на Вінниччині, Хмельниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. У багатьох регіонах застосували аварійні відключення.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері в п'ятницю, 19 грудня, Росія ударила балістикою по портовій інфраструктурі Одеського району. Відомо про сімох загиблих та 15 постраждалих.