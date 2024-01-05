"Легких прогулянок не буде": експерт розповів, чи чекати на проривні операції ЗСУ

Україні потрібно працювати над нарощуванням свого потенціалу

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році не приніс таких проривів, як звільнення Харківщини та Херсонщини у 2022 році. Щобільше, цього року таких швидких проривних операцій також не варто очікувати.

"Таких операцій вже не буде. Потрібно розуміти, що надалі ми вестимемо бойові дії та наступальні операції проти глибоко ешелонованої підготовленої оборони противника за всіма напрямками, на яких ми наступатимемо. Можливо, за винятком якихось зухвалих вилазок в обхід оборонних укріплень противника через території Російської Федерації", — пояснив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський в інтерв’ю "РБК-Україна".

Він наголосив, що противник цього вже не допустить. По всій довжині фронту – фактично від Скадовська до Троїцького, росіяни будують укріплення. Причому в районі Донецької області ці укріплення створювалися багато років.

"Тому легких прогулянок або операцій таких, як були, у нас уже не буде. Нам потрібно думати та працювати над нарощуванням нашого потенціалу настільки, щоб ми могли відповідати традиційним вимогам наступальної операції — тобто переваги в повітрі, в ударних силах та засобах, особовому складі, у маневреності тощо – щоб прорвати оборону противника", — наголосив Грабський.

Він додав, що щільність військ та оборонні позиції з обох сторін унеможливлюють швидкі операції зі звільнення наших територій у принципі. Йдеться про зовсім інший формат операцій на різних ділянках фронту з використанням не лише наземної техніки. А операції у Харківській та Херсонській областях були проведені виключно з використанням наземної техніки та угруповань військ. Нам потрібно думати про розширення спектру наших операцій, зокрема у повітрі, зазначив експерт.

"І, крім того, на сьогодні й зокрема у найближчій перспективі вже не йдеться про проведення якихось дуже масштабних наземних операцій – ми для цього просто фізично не матимемо сили, це неможливо. Йдеться про нарощування нашого бойового потенціалу в повітрі та, можливо, на морі", — резюмував Грабський.

Раніше "Телеграф" повідомляв про поточну ситуацію на фронтах. Росіяни тиснуть під Авдіївкою, а ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Херсонщини.