"Легких прогулок не будет": эксперт рассказал, ждать ли прорывных операций ВСУ

Украине нужно работать над наращиванием своего потенциала

Контрнаступление ВСУ в 2023 году не принесло таких прорывов, как освобождение Харьковщины и Херсонщины в 2022 году. Более того, в этом году таких быстрых прорывных операций также ожидать не стоит.

"Таких операций уже не будет. Нужно понимать, что в дальнейшем мы будем вести боевые действия и наступательные операции против глубоко эшелонированной подготовленной обороны противника по всем направлениям, на которых мы будем наступать. Возможно, за исключением каких-либо дерзких вылазок в обход оборонительных укреплений противника через территории Российской федерации", — пояснил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что противник этого уже не допустит. По всей протяженности фронта – фактически от Скадовска до Троицкого, россияне строят укрепления. Причем в районе Донецкой области эти укрепления создавались на протяжении многих лет.

"Поэтому легких прогулок или операций таких, как были, у нас уже не будет. Нам нужно думать и работать над наращиванием нашего потенциала настолько, чтобы мы могли отвечать традиционным требованиям наступательной операции – то есть преимуществу в воздухе, в ударных силах и средствах, в личном составе, в маневренности и т.д. – чтобы прорвать оборону противника", — подчеркнул Грабский.

Он добавил, что плотность войск и оборонительные позиции с обеих сторон исключают быстрые операции по освобождению наших территорий в принципе. Речь идет о совершенно ином формате операций на разных участках фронта с использованием не только наземной техники. А операции в Харьковской и Херсонской областях были проведены исключительно с использованием наземной техники и группировок войск. Нам нужно думать о расширении спектра наших операций, в частности, в воздухе, отметил эксперт.

"И кроме того, на сегодня и в частности в ближайшей перспективе уже речь не идет о проведении каких-то очень масштабных наземных операций – мы для этого просто физически не будем иметь силы, это невозможно. Речь идет о наращивании нашего боевого потенциала в воздухе и, возможно, на море", — резюмировал Грабский.

Ранее "Телеграф" сообщал о текущей ситуации на фронтах. Россияне давят под Авдеевкой, а ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Херсонщины.