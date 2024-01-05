США будут поддерживать Украину, но…: у Байдена сделали неутешительное заявление

Украина должна развивать собственный ВПК

США не планируют поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов. Они намерены помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу.

Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер,пишет "Европейская правда". В то же время он отметил, что Конгресс должен принять законопроект о дополнительном финансировании помощи.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину… столько, сколько потребуется. Это не значит, что мы будем продолжать поддерживать ее на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах", – отметил он.

По словам Миллера, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть необходимость. Он подчеркнул, что цель Вашингтона состоит в том, чтобы помочь Киеву стать на собственные ноги и построить собственную военно-промышленную базу так, чтобы он мог самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

"Но мы еще не на этом пути, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы", – заявил Миллер.

Напомним, что в США заканчиваются финансы по оказанию помощи Украине в войне против РФ. Конгресс так и не смог одобрить выделение 61 млрд долларов, о которых ранее попросил Джо Байден.