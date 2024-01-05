США підтримуватимуть Україну, але…: у Байдена зробили невтішну заяву

Україна має розбудовувати власний ВПК

США не планують підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-2023 років. Вони мають намір допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише "Європейська правда". Водночас він зазначив, що Конгрес має ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування допомоги.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну… стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати її на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках", – зазначив він.

За словами Міллера, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба. Він підкреслив, що мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу так, щоб він міг самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

"Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили", – заявив Міллер.

Нагадаємо, що в США закінчуються фінанси для надання допомоги Україні у війні проти РФ. Конгрес так і не зміг схвалити виділення 61 млрд доларів, про які раніше попросив Джо Байден.