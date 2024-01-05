Россияне давят под Авдеевкой, а ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Херсонщины: что происходит на фронте (карты)

Больше всего боев произошло на Авдеевском направлении

Идет 681-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами. За сутки 4 января произошло 59 боевых столкновений.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки оккупантов. Бои шли возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

Ситуация на Купянском направлении на карте deepstate

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки противника. Враг наступал в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstate

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать россиян, которые продолжают пытаться окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Было отбито 7 атак. На Шахтерском и Лиманском направлениях оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника. Бои шли в районе Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении на карте deepstate

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 6 безуспешных штурмовых действий.

Ситуация на левом берегу Херсонщины на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", российский математик-"пророк" Григорий Кваша вычислил дату окончания войны в Украине. Его вычисления основываются на цикличности исторических событий в РФ.