Ряд областей Украины атакуют шахеды: что известно на данный момент (обновляется)

Враг каждую ночь терроризирует Украину беспилотниками

В ночь на пятницу, 5 января, Россия атаковала Украину "шахедами". Воздушную тревогу в некоторых областях из-за этого объявили в 3:53, дроны зашли с юга.

"Угроза ударных БпЛА с юга! Несколько групп "шахедов" в Херсонской области, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей", — предупредили в Воздушных силах Украины.

Угроза применения беспилотников на 6:15 существует для южных, Кировоградской и Черкасской областей.

6:35 По данным мониторинговых групп, в Черкасской области по "шахедам" отработали силы ПВО. Оставшаяся часть группы беспилотников летит в сторону Киевской области. Угроза сохраняется для Черкасской, Винницкой, Киевской областей (официально тревоги в двух последних пока нет).

6:25 В ВС уточнили, что одна группа ударных вражеских БпЛА держит направление с юга через Смелу в направлении Черкасс. Еще несколько групп в Одесской области двигаются в западном направлении и приближаются к Винницкой области.

6:20 "1-я группа мопедов (3-4 мопеда) в полном составе покидает Одесскую область и летит курсом на Винницкую область. Часть из второй группы летит в сторону Черкасс, возможно будет громко! Угроза по мопедам — Черкасская, Одесская, Винницкая области", — сообщается в Telegram-канале "Николаевский Ванек".

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Как сообщал "Телеграф", спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат пояснил, что Украина постоянно нуждается в поставках ракет для всех видов систем противовоздушной обороны от западных партнеров. Ракеты для систем ПВО – дефицитный товар, как к советским, так и к западным образцам, сама их Украина не производит.