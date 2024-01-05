"Это же было уже!": Игнат прокомментировал заявление о запасах ракет на "несколько атак"

Развертывать на территории Украины большие склады с ракетами нельзя, поскольку террористы начнут пытаться их уничтожить

Украина постоянно нуждается в поставках ракет для всех видов систем противовоздушной обороны от западных партнеров. Ракеты для систем ПВО – дефицитный товар, как к советским, так и к западным образцам, сама их Украина не производит, поэтому никакой измены нет.

Об этом написал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в Facebook. Он таким образом отреагировал на резонанс, который вызвали слова командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева о состоянии запасов ракет к ПЗРК и системам Patriot.

Игнат подчеркнул, что такая ситуация была и в прошлом году, она сохранилась и сейчас. Развернуть в Украине большие склады с ракетами для ПВО невозможно, поскольку российские террористы начнут пытаться разыскать и уничтожить эти склады любой ценой. Именно поэтому Украина получает ракеты по необходимости.

"Конечно, враг постепенно пытается истощать нашу противовоздушную оборону, заставляет тратить драгоценный боекомплект такими массированными атаками. Если кто не заметил, оккупанты это делают ежедневно и каждую ночь. Они тоже тратят дорогие ракеты, которые просто с конвейера направляют на носители. Не забываем каждый раз напоминать нашим партнерам то постоянное – "НА НЕКОЛЬКО АТАК"! А на россии – "дурак мыслью богатеет", надеются, Запад бросит Украину с ними наедине! Это же было уже", — резюмировал он.

Как ранее писал "Телеграф", генерал Наев 4 января отметил, что у Украины осталось немного ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые используют мобильные огневые группы. Но снарядов хватит, чтобы отразить еще несколько массированных атак врага с воздуха.

Ночью и утром 2 января Россия обстреляла Украину почти сотней ракет и дронов. Среди них было и 10 "Кинжалов", все сбиты ПВО. Но враг не использовал крылатые ракеты, против которых противовоздушная система Украины пока бессильна.