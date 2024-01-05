Низку областей України атакують шахеди: що відомо на цей момент (оновлюється)

Ворог щоночі тероризує Україну безпілотниками

В ніч на п'ятницю, 5 січня Росія атакувала Україну "шахедами". Повітряну тривогу у деяких областях через це оголосили о 3:53, дрони зайшли з півдня.

"Загроза ударних БпЛА з півдня! Кілька груп "шахедів" на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей", — попередили в Повітряних силах України.

Загроза застосування безпілотників станом на 6:15 існує для південних, Кіровоградської та Черкаської областей.

6:25 У ПС уточнили, що одна група ударних ворожих БпЛА тримає напрямок із півдня через Смілу у напрямку Черкас. Ще декілька груп на Одещині рухаються у західному напрямку та наближаються до Вінницької області.

6:20 "1-а група мопедів (3-4 мопеди) у повному складі залишає Одеську область і летить курсом на Вінницьку область. Частина з другої групи летить у бік Черкас, можливо буде гучно! Загроза по мопедах — Черкаська, Одеська, Вінницька області", — повідомляється в Telegram-каналі "Николаевский Ванек".

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Як повідомляв "Телеграф", спікер Повітряних сил полковник Юрій Ігнат пояснив, що Україна постійно потребує постачання ракет для всіх видів систем протиповітряної оборони від західних партнерів. Ракети для систем ППО – дефіцитний товар, як до радянських, так і до західних зразків, сама їхня Україна не виробляє.