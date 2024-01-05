"Це ж було вже!": Ігнат прокоментував заяву про запаси ракет на "кілька атак"

Розгортати на території України великі склади з ракетами не можна, оскільки терористи почнуть намагатися їх знищити

Україна постійно потребує постачань ракет для усіх видів систем протиповітряної оборони від західних партнерів. Ракети для систем ППО – дефіцитний товар, як до радянських, так і до західних зразків, сама їх Україна не виробляє, тому жодної зради немає.

Про це написав речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у Facebook. Він таким чином відреагував на резонанс, який спричинили слова командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва про стан запасів ракет до ПЗРК та систем Patriot.

Ігнат підкреслив, що така ситуація була й минулого року, вона збереглася і зараз. Розгорнути в Україні великі склади з ракетами для ППО неможливо, оскільки російські терористи почнуть намагатися розшукати та знищити ці склади за всяку ціну. Саме тому Україна отримує ракети за потребою.

"Звісно, ворог поступово намагається виснажувати нашу протиповітряну оборону, змушує витрачати дорогоцінний боєкомплект ось такими масованими атаками. Якщо хто не помітив, окупанти це роблять щодня і щоночі. Вони теж витрачають дорожезні ракети, які просто з конвеєра направляють на носії. Відбиваємось! І не забуваємо щоразу нагадувати нашим партнерам оте постійне – "НА КІЛЬКА АТАК"! А на расєї – "дурень думкою багатіє", сподіваються, захід залишить Україну із ними наодинці! Це ж було уже", – резюмував він.

Як раніше писав "Телеграф", генерал Наєв 4 січня зазначив, що в України залишилося небагато ракет для переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), які використовують мобільні вогневі групи. Але снарядів вистачить, щоб відбити ще кілька масованих атак ворога з повітря.

Вночі та вранці 2 січня Росія обстріляла Україну майже сотнею ракет і дронів. Серед них було і 10 "Кинджалів", усі збиті ППО. Але ворог не використовував крилатих ракет, проти яких протиповітряна система України поки що безсила.